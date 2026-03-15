Insekten

Studie: Eintagsfliegen akrobatisch auf Wolke sieben beim Sex

Beim Sex zwischen den kurzlebigen Eintagsfliegen wird es artistisch: Mit «Genitalfüßen» und Doppelpenis vollführen sie einen gelenkigen Liebesakt in der Luft. Wie genau machen sie das?

Forscher des Naturkundemuseums haben sich mit dem Sexleben von Eintagsgfliegen beschäftigt (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Forscher des Naturkundemuseums haben sich mit dem Sexleben von Eintagsgfliegen beschäftigt (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Sich äußerst gelenkig im Fliegen lieben und das möglichst schnell: Wie Eintagsfliegen das in ihrem doch sehr kurzen Leben schaffen, zeigt nun eine Studie des Naturkundemuseums Stuttgart. Forscher haben dafür – etwas indiskret – erstmals das Paarungsritual der Insekten der Gattung Ecdyonurus in den Blick genommen und mithilfe modernster Computertomographie detailgenau analysiert. Die Liebespaare mussten dafür allerdings schockgefrostet werden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Doppelpenis und Paarungstasche

Die Bilder förderten erstaunliche akrobatische Fähigkeiten und ganz besondere körperliche Eigenschaften der Tiere zutage: Das Männchen fliegt das Weibchen von unten an, umschlingt es vorne mit verlängerten Vorderbeinen und klammert sich dann hinten mit, ja, speziellen «Genitalfüßen» fest. Dann biegt es den Hinterleib nach oben, um den Liebesakt einzuleiten. Das Geschlechtsteil der Männerfliege ist ein etwa 0,8 Millimeter langer, doppelter Penis mit zwei Penis-Stacheln. Die Weibchen besitzen zwei Eileiter, die getrennt in eine Paarungstasche auf der Unterseite des Hinterleibs münden.

Beim Liebesspiel schockgefrostet und per CT untersucht

Um all das genau zeigen zu können, wurden Eintagsfliegen während ihres Liebesspiels mit einem Kescher aus der Luft gefangen und anschließend mit Vereisungsspray in der Paarungsstellung schockgefrostet. Mithilfe der CT-Aufnahmen gelang es den Wissenschaftlern dann, das Zusammenspiel der Geschlechtsorgane bei der Paarung erstmals dreidimensional darzustellen. 

«Der akrobatische Paarungsflug, verknüpft mit direkter innerer Befruchtung und einer einzigartigen Körperhaltung, ist ein hochspezialisiertes Verhalten und evolutionär bemerkenswert», sagt dazu Benedict Stocker, Erstautor der Studie und Entomologe am Naturkundemuseum. Die gewonnenen Erkenntnisse trügen auch maßgeblich dazu bei, neben Einblicken in das Sexleben der Tiere die Entwicklung komplexer Fortpflanzungsmechanismen bei Fluginsekten zu verstehen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «Insect Systematics and Diversity» veröffentlicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Straßenleuchten mit Blenden ziehen viel weniger Insekten an
Studie in Baden-Württemberg

Straßenleuchten mit Blenden ziehen viel weniger Insekten an

Fliegen Motten in das Licht: Straßenbeleuchtung kann Insekten gefährden. Moderne Leuchten sollen das Problem verringern. Wie funktioniert der Schutz in der Praxis und was bewirkt er?

21.07.2025

Insekten-Wanderung: Millionen fliegen über Pass in Europa
Tiere

Insekten-Wanderung: Millionen fliegen über Pass in Europa

Nicht nur Vögel, auch Insekten ziehen auf der Flucht vor dem Winter in den warmen Süden. Nur sind die winzigen Wesen hoch oben in der Luft meist nicht zu erkennen.

12.06.2024

Umwelt

Verschmutzte Luft lässt Insekten Blüten nicht mehr finden

Die Blüte lockt, die Biene kommt - dieses Schauspiel ist uralt. Doch der Duft von Blumen geht in verschmutzter Luft verloren, wie Forscher berichten. Bestäuber finden in der Folge den Weg schlechter.

09.02.2024

Natur

Klimawandel: Weniger Insekten bei frühem Frühlingserwachen

Im Frühjahr zeigen sich im Zuge des Klimawandels Blüten und Blätter oft früher als zuvor. Gut für Insekten, weil sie dann eher etwas zu knabbern haben? Das Gegenteil kann der Fall sein, sagen Forscher.

07.11.2023

Natur

Glühwürmchen fliegen wieder im Südwesten

Wenn es dunkel wird, kann man die leuchtenden Insekten mancherorts beobachten: Die Glühwürmchen-Zeit hat wieder begonnen. Besonders im Juni und Juli fliegen die Leuchtkäfer. Doch die Tiere werden auch in Baden-Württemberg immer seltener.

24.06.2023