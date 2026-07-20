Weltraum-Schrott

Teil von SpaceX-Rakete könnte ungeplant auf Mond aufschlagen

Vor rund vier Jahren war erstmals eine ungeplante Kollision eines Raketenteils mit dem Mond bekanntgeworden. Im August soll es Wissenschaftlern zufolge einen ähnlichen Vorfall geben.

Ein Teil einer SpaceX-Rakete wird Wissenschaftlern zufolge im August auf dem Mond einschlagen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Ein Teil einer SpaceX-Rakete wird Wissenschaftlern zufolge im August auf dem Mond einschlagen. (Archivbild)

Washington (dpa) - Ein Teil einer SpaceX-Rakete soll Wissenschaftlern zufolge im August ungeplant auf dem Mond aufschlagen. Es handele sich dabei um die Oberstufe der Rakete «Falcon 9», mit der im Januar 2025 zwei Lander zum Mond gestartet waren, hieß es unter anderem von dem US-Astronomen Bill Gray und der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Berechnungen zufolge werde der Aufschlag wohl am 5. August erfolgen. Das von Tech-Milliardär Elon Musk gegründete Raumfahrtunternehmen SpaceX äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu. 

Ob der Aufschlag von der Erde aus sichtbar sein werde, sei noch unklar. «Ich denke, er wird sehr, sehr schwer zu sehen sein, wenn nicht unmöglich», sagte William Cooke, ein Manager der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Einige Tage vor und einige Tage nach dem erwarteten Aufschlag solle die Nasa-Sonde «Lunar Reconnaissance Orbiter» über die erwartete Einschlagstelle fliegen, hieß es von der US-Raumfahrtbehörde. Das könne mehr Informationen zu dem Ereignis liefern. Am 15. Januar 2025 waren mit der «Falcon 9»-Rakete die Mondlander «Blue Ghost» des US-Unternehmens Firefly Aerospace und «Resilience» des japanischen Start-Ups ispace gestartet. 

Eine «Falcon 9»-Rakete von SpaceX hob am 15. Januar 2025 mit zwei Mondlandern an Bord ab. (Archivbild) Foto: John Raoux/AP/dpa
Eine «Falcon 9»-Rakete von SpaceX hob am 15. Januar 2025 mit zwei Mondlandern an Bord ab. (Archivbild)

Vor rund vier Jahren war erstmals eine ungeplante Kollision eines Raketenteils mit dem Mond bekanntgeworden. Nasa-Wissenschaftler gingen aufgrund von Bildern der Sonde «Lunar Reconnaissance Orbiter» damals davon aus, dass es sich um einen Teil einer alten chinesischen Rakete handelte, wahrscheinlich der Trägerrakete der «Chang'e 5-T1»-Mission, die 2014 von der Erde aus ins All geschossen worden war. China hatte diese Berichte jedoch zurückgewiesen. Geplante Einschläge zu Forschungszwecken hat es in der Vergangenheit auf dem Mond schon mehrfach gegeben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nächster privater US-Lander auf dem Mond -Zustand unklar
Raumfahrt

Nächster privater US-Lander auf dem Mond -Zustand unklar

Es wird voller auf dem Mond: Innerhalb von nur einer Woche kommt das zweite Landegefährt zum Erdtrabanten. Diesmal erreichte «Athena» die Oberfläche - aber in welchem Zustand, ist noch unklar.

06.03.2025

Zwei Mondmissionen mit einer Rakete gestartet
Raumfahrt

Zwei Mondmissionen mit einer Rakete gestartet

Zwei Mondmissionen im vergangenen Jahr liefen nicht wie geplant. Nun sind zwei neue unbemannte Landefähren auf dem Weg. Weitere sollen in den kommenden Monaten folgen.

15.01.2025

«Blue Ghost» soll zum Mond starten
Raumfahrt

«Blue Ghost» soll zum Mond starten

Mond-Missionen gelten als technisch höchst anspruchsvoll. Vor einem Jahr gelang einer US-Firma erstmals eine kommerzielle Landung. Jetzt versucht es ein anderes Unternehmen im Auftrag der Nasa.

14.01.2025

Raumfahrt

Start von Mond-Lander «Nova-C» verschoben

Eine kommerzielle Landung auf dem Erdtrabanten hat noch nie geklappt. Der neueste Versuch ist nun verschoben worden. Ein neuer Termin steht bereits.

14.02.2024

Raumfahrt

Japanischer Mondlander kurz vor Ziel

Am 25. April soll der erste private Mondlander «Hakuto-R» auf dem Erdtrabanten aufsetzen. Die Mission soll den Weg für weitere kommerzielle Mondprojekte ebnen.

12.04.2023