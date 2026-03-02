Satelliten-Internet

Telekom möchte letzte Funklöcher mit Starlink schließen

Echte Funklöcher gibt es nur wenige in Deutschland. Dumm gelaufen, wenn man trotzdem in einem landet. Damit das nicht mehr passiert, richten die Handynetzbetreiber ihren Blick nach oben.

Ein Starlink-Marketingpavillon beim Mobile World Congress 2024. Foto: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa
Ein Starlink-Marketingpavillon beim Mobile World Congress 2024.

Barcelona (dpa) - Damit ihre Funklöcher verschwinden, setzt die Deutsche Telekom auf den Satelliten-Internetanbieter Starlink vom US-Unternehmer Elon Musk. Der Bonner Konzern verkündete auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, dass er eine Partnerschaft mit dem amerikanischen Unternehmen geschlossen habe und ab 2028 Handynutzer in bisherigen Funklöchern mit Satelliten im Weltall verbunden werde. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Laut Bundesnetzagentur umfassten die Telekom-Funklöcher im vergangenen Herbst 1,2 Prozent der Landesfläche, bei Vodafone und O2 waren es jeweils 1,7 Prozent - das heißt, dass da nicht mal 2G-Verbindungen möglich waren. 

Mit dem Einkauf von Satellitenverbindungen verbessert die Telekom die Lage für ihre Kunden. Allerdings hat die Sache einen Haken: Bislang sind kaum Smartphones am Markt, die die dafür nötige Technik (Direct to Device) haben. Die Telekom ist aber überzeugt, dass sich das in den kommenden Jahren ändert und entsprechend viele Kunden ab 2028 überall in Deutschland Netz bekommen. Hierfür ist es allerdings nötig, dass der Smartphone-Nutzer freie Sicht zum Himmel hat - er darf also nicht in einem Haus sitzen oder unter Bäumen im tiefen Wald sein. 

Starlink-Vertriebsmanagerin Stephanie Bednarek auf der Bühne des Telekom-Messestandes beim MWC. Foto: Wolf von Dewitz/dpa
Starlink-Vertriebsmanagerin Stephanie Bednarek auf der Bühne des Telekom-Messestandes beim MWC.

Satellitenverbindungen sind nur ein Notnagel

Der Telekom-Technologievorstand Abdu Mudesir sagte, dass seine FIrma zwar weiterhin stark in den Netzausbau investiere. Es gebe aber noch immer Regionen, in denen der Ausbau wegen der Topografie oder Naturschutzauflagen besonders komplex sei. «Auch dort wollen wir zuverlässige Konnektivität für unsere Kunden sicherstellen, deshalb ergänzen wir unser Netz strategisch um Satellite-to-Mobile-Konnektivität.»

Die Starlink-Vertriebsmanagerin Stephanie Bednarek trat auf die Bühne des MWC-Messestandes der Telekom und zeigte sich zufrieden über die neue Vereinbarung der beiden Firmen. Man werde «zuverlässige Satellite-to-Mobile-Konnektivität in zehn Ländern für Millionen von Menschen bereitstellen», sagte Bednarek. 

Unter den Ländern sind Deutschland und Österreich. Die Vereinbarung sei die erste, die auf eine besondere Technologie zurückgreife, die «V2 next-generation Technology». «Sie bringt Daten, Sprache und Messaging direkt auf das Mobiltelefon», so Bednarek.

Wettbewerber suchen Schulterschluss mit anderer US-Firma

Die Konkurrenten setzen ebenfalls auf Satellitenverbindungen, aber nicht Starlink. Vodafone hat dazu das Gemeinschaftsunternehmen Satellite Connect Europe mit dem US-Satellitenbetreiber AST gegründet, das schon im Verlauf dieses Jahres in Europa erste Angebote auf den Markt bringen soll - in welchem Umfang das sein wird, ist noch unklar. Der französische Netzbetreiber Orange und der spanische Anbieter Telefónica wollen das Angebot des Unternehmens ebenfalls nutzen, wie beide Firmen bekanntgaben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Telekom startet bald KI-Assistenten für Telefonate
Telekommunikation

Telekom startet bald KI-Assistenten für Telefonate

Bei Telefonaten geht es in der Regel um einen Anrufer und einen Angerufenen. Die Telekom möchte eine Nummer drei hinzugesellen: Einen KI-Assistenten, der bei Bedarf am Gespräch teilnimmt und hilft.

vor 2 Stunden

Nokia-Chef sieht «enorme Beschleunigung» des Datenwachstums
KI-Anwendungen im Mobilfunk

Nokia-Chef sieht «enorme Beschleunigung» des Datenwachstums

Bei der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona dreht sich alles um KI im Handynetz: Von Live-Übersetzungen bis zu 6G – welche Innovationen Aussteller und Besucher erwarten.

02.03.2026

Telekom bringt KI-Phone heraus - Konkurrenz geht andere Wege
Keine Apps mehr sichtbar

Telekom bringt KI-Phone heraus - Konkurrenz geht andere Wege

Zum Handy greifen und eine App öffnen. Aber wo ist die noch mal? So etwas kann eine mühsame Fummelei sein. Das muss es aber nicht, sagt die Telekom und lässt die Apps gewissermaßen verschwinden.

14.08.2025

Fliegende Antenne: Telekom setzt auf Mobilfunk-Drohne
Handynetz für Notfälle

Fliegende Antenne: Telekom setzt auf Mobilfunk-Drohne

Ein gutes Handynetz ist wichtig. Aber was tun, wenn schwere Unwetter die Antennenstationen am Boden lahmlegen? Bei der Antwort darauf zeigt die Telekom nach oben.

04.03.2025

Mobile World Congress

Ziehen die USA davon? Mobilfunkfirmen fordern Unterstützung

Streaming ist im Digitalzeitalter fest verankert, ob YouTube oder Netflix. US-Konzerne verdienen damit gutes Geld. Europas Netzbetreiber, deren Netze die Daten übertragen, wollen ein Teil vom Kuchen.

26.02.2024