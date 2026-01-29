Aus für ältere Erfolgsmodelle

Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein

Mit dem Model S begann einst der Aufstieg von Tesla. Jetzt soll die Modellreihe zusammen mit der Weiterentwicklung Model X der Roboter-Zukunft weichen.

Selbst US-Präsident Trump (r) kaufte Tesla-Chef Musk ein Model S medienwirksam ab. (Archivbild) Foto: -/Pool/AP/dpa
Selbst US-Präsident Trump (r) kaufte Tesla-Chef Musk ein Model S medienwirksam ab. (Archivbild)

Austin (dpa) - Tesla stellt seine größeren Elektroauto-Modelle S und X ein, um Kapazitäten für die Roboter-Produktion freizumachen. Besitzer der Wagen würden über die Lebenszeit der Fahrzeuge weiterhin technische Unterstützung bekommen, versicherte Tesla-Chef Elon Musk in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Die Produktion der beiden Modelle solle aber im kommenden Quartal auslaufen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das 2012 eingeführte Model S war das erste komplett im eigenen Haus entwickelte Fahrzeug von Tesla. Es begründete den Ruf der Firma als Hersteller von Elektroautos, die mit guter Reichweite, Geschwindigkeit und attraktivem Design gegen die damals auf dem Markt dominierenden Wagen mit Verbrennermotoren bestehen können. Das Model X mit den markanten Flügeltüren folgte 2015. Danach wurden die beiden Modellreihen immer mal wieder aufgefrischt. Inzwischen machen die neueren Fahrzeuge Model 3 und Model Y den Großteil des Tesla-Geschäfts aus: Im vergangenen Jahr entfielen auf sie fast 97 Prozent der Auslieferungen.

Tesla will Platz für Optimus-Roboter schaffen

Auf den bisherigen Produktionslinien für Model S und X sollen künftig die humanoiden Roboter von Tesla mit dem Namen Optimus gebaut werden. Musk hatte jüngst in Aussicht gestellt, sie bis Ende kommenden Jahres in den Verkauf bringen zu wollen.

Tesla will in diesem Jahr auch die Produktion selbstfahrender Robotaxi-Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale mit dem Namen Cybercab starten. Musk sagte, dass man in der Zukunft viel mehr dieser Wagen als aller anderen Modelle bauen werde. Auch den Elektro-Pickup Cybertruck wolle man zu einem autonom fahrenden Wagen machen, kündigte Musk an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Musk will Ende 2027 Roboter in den Verkauf bringen
Tech-Milliardär

Musk will Ende 2027 Roboter in den Verkauf bringen

Auf der Welt wird es laut Elon Musk mit der Zeit mehr Roboter als Menschen geben. Schon in absehbarer Zeit werde der von ihm geführte Tesla-Konzern die Maschinen zum Kauf anbieten, kündigt er an.

22.01.2026

Tesla-Auslieferungen fallen - Musk sieht Zukunft woanders
Elektro-Vorreiter

Tesla-Auslieferungen fallen - Musk sieht Zukunft woanders

Tesla wirkte eins als Taktgeber der Autobranche. Doch jetzt wird der von Elon Musk geführte Vorreiter von der Realität eingeholt. Geht seine Wette auf Roboter und Robotaxis auf?

02.01.2026

Tesla zeigt Optimus-Roboter in Berlin
Blick auf Zukunft?

Tesla zeigt Optimus-Roboter in Berlin

Die Zukunft von Tesla liege in Robotern und Robotaxis, verkündet Elon Musk. In Berlin zeigte Tesla einen Optimus-Roboter in Aktion - auch wenn es länger dauern dürfte, bis er im Alltag auftaucht.

20.12.2025

Tesla stellt Musk Aktien für eine Billion Dollar in Aussicht
Elektroauto-Hersteller

Tesla stellt Musk Aktien für eine Billion Dollar in Aussicht

Wie motiviert man den reichsten Mann der Welt? Mit der Aussicht auf unvorstellbar viel Geld, beschloss Tesla. Mit neuen Aktien würde Elon Musk auch den angestrebten Anteil von 25 Prozent erreichen.

05.09.2025

Musk will mehr Tesla-Chef statt Trumps Kostensenker sein
Elektroauto-Vorreiter

Musk will mehr Tesla-Chef statt Trumps Kostensenker sein

Der Stern von Elon Musk in Washington sinkt, Tesla verkauft weniger Autos. Jetzt besinnt sich der Tech-Milliardär wieder auf die Rolle als Firmenchef - und verspricht Millionen selbstfahrender Teslas.

23.04.2025