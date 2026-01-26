Welthandel

Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent

Donald Trump zeigt sich frustriert darüber, dass das Handelsabkommen mit Südkorea nach Monaten noch nicht vom Parlament des Landes bestätigt worden sei. Jetzt verfügt er wieder höhere Zölle.

Mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung war sich Donald Trump im vergangenen Jahr über die Senkung der Zölle einig. (Archivbild) Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung war sich Donald Trump im vergangenen Jahr über die Senkung der Zölle einig. (Archivbild)

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die US-Zölle unter anderem für Autos und Medikamente aus Südkorea von 15 auf 25 Prozent hochgeschraubt. Als Grund nannte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social, dass die im vergangenen Jahr erzielte Handelsvereinbarung immer noch nicht vom südkoreanischen Parlament bestätigt worden sei.

Trump hatte ursprünglich mit Zöllen von 25 Prozent für Waren aus Südkorea gedroht. Dann wurde im Juli und Oktober 2025 ein Satz von 15 Prozent festgezurrt. Südkorea kündigte im Herbst auch an, über mehrere Jahre verteilt 350 Millionen Dollar in den USA zu investieren. Aus Südkorea werden unter anderem viele Autos in die USA unter den Marken Kia und Hyundai geliefert, sowie Halbleiter und Elektronik.

