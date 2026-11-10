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Trump: FBI ermittelt bei Affäre des Nvidia-Chefs Huang

Nvidia-Chef Huang hatte eine Affäre mit einer Frau, die eine chinesische Spionin gewesen sein könnte. US-Präsident Trump zeigt sich unbeeindruckt – trotz angeblicher FBI-Ermittlungen.

Trump stellt sich weiter hinter Huang (r). (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Trump stellt sich weiter hinter Huang (r). (Archivbild)

Washington (dpa) - Das FBI ermittelt nach Worten von US-Präsident Donald Trump im Fall der Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin. Die US-Bundespolizei prüfe den Fall, sagte Trump auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Ob sich die Ermittlungen auch gegen Huang direkt richten, ließ der Präsident offen. 

Der US-Chipriese Nvidia hatte zuvor nach Berichten, dass Firmenchef Huang zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten geworden sei, eine eigene Untersuchung eingeleitet. Die Untersuchung solle von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden, hieß es. In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang bestätigte in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre gehabt habe. 

In den vergangenen Jahren hatte sich Huang ein enges Verhältnis zu Trump aufgebaut. Dieser stellte sich bei der Pressekonferenz erneut hinter den Nvidia-Chef. Huang bestreite, von den Machenschaften der angeblichen Spionin gewusst zu haben, sagte der Präsident. Trump habe mit ihm gesprochen und diesen darauf angesprochen. «Er sagte, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass sie eine Spionin war, und ich glaube ihm das wirklich.» 

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Angesprochen darauf, ob er den Fall bei seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping ansprechen werde, sagte Trump lediglich: «Nein, ich glaube nicht.» In etwas mehr als einer Woche könnten sich beide am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen zum dritten Mal in diesem Jahr begegnen.

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