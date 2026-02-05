Präsident und KI

Trump: Habe ChatGPT noch nicht benutzt

Donald Trump sieht sich als Verfechter der amerikanischen KI-Industrie. Selbst lässt der Präsident aber die Finger von ChatGPT und Co.

Donald Trump hat nach eigenem Bekunden KI-Software wie ChatGPT noch nicht benutzt. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben noch keine KI-Software wie ChatGPT benutzt. «Aber ich weiß alles darüber», sagte Trump in einem Interview des TV-Senders NBC. «KI ist eine große Sache.» Künstliche Intelligenz werde eine wichtigere Innovation als das Internet werden, prognostizierte er. 

Zugleich bestritt Trump, dass Künstliche Intelligenz zu Jobverlusten führen werde. Ganz im Gegenteil: «Es wird der größte Job-Produzent sein», sagte der Präsident. Aktuell wird befürchtet, dass KI-Software in vielen Branchen unter anderem die Einstiegs-Jobs ersetzen könnte. US-Unternehmen wie etwa Amazon verwiesen beim Abbau tausender Jobs bereits auch auf KI-Effekte.

Trump hat seit seinem Amtsantritt Anordnungen erlassen, die die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in den USA beschleunigen sollen. Dabei machte er auch unter seinem Vorgänger Joe Biden getroffenen Vorkehrungen rückgängig, die KI-Risiken eindämmen sollten.

