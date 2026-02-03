Rivalität mit China

Trump lässt USA Reserve an wichtigen Mineralien anlegen

Seltene Erden braucht man unter anderem für Magnete. Sie werden an vielen Orten gefördert - aber China kontrolliert weitgehend die Veredelung. Für US-Unternehmen soll es jetzt eine Reserve geben.

Für die Reserve werden zunächst zwölf Milliarden Dollar bereitgestellt, wie Donald Trump ankündigte. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Für die Reserve werden zunächst zwölf Milliarden Dollar bereitgestellt, wie Donald Trump ankündigte.

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump lässt die USA eine Reserve an seltenen Erden und anderen Mineralien von kritischer Bedeutung im Wert von zwölf Milliarden Dollar anlegen. Hintergrund ist, dass die Veredelung der als seltene Erden bekannten Metalle zu großen Teilen von China kontrolliert wird. Sie sind sehr wichtig unter anderem für die Elektronik-Industrie und Elektroautos. Die Reserve solle sicherstellen, dass es keine Engpässe für amerikanische Unternehmen gebe, sagte Trump im Weißen Haus.

Für die Finanzierung kommen zehn Milliarden Dollar von der amerikanischen Export-Import-Bank und zwei Milliarden Dollar von Privatinvestoren, sagte Trump. Die Idee hinter dem Projekt ist, dass US-Unternehmen in der Lage sein sollen, Mineralien von kritischer Bedeutung zu einem zuvor fest vereinbarten Preis aus der Reserve zu beziehen. Das würde sie vor Engpässen oder Preisschwankungen auf dem Weltmarkt schützen. Sie sollen die Bestände später aber auch wieder auffüllen.

Seltene Erden braucht man unter anderem für die Herstellung von Magneten. Als Rohstoffe von kritischer Bedeutung gelten unter anderem auch Lithium und Kobalt.

Die USA gingen Vereinbarungen für Mineralien von kritischer Bedeutung mit Ländern rund um die Welt ein, sagte Trump. Für den Mittwoch wurde in Washington ein Ministertreffen zu dem Thema mit Teilnehmern aus mehr als 50 Ländern angesetzt, wie das US-Außenministerium mitteilte.

