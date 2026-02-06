UN: 4,5 Millionen Mädchen von Genitalverstümmelung bedroht

Genf (dpa) - Weltweit droht nach Angaben der Vereinten Nationen rund 4,5 Millionen Mädchen in diesem Jahr eine schwere Menschenrechtsverletzung, die Genitalverstümmelung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef verurteilen diese Praxis zum internationalen Tag von Nulltoleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung (6. Februar).

Dabei werden teils Kindern unter fünf Jahren die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane teilweise oder vollständig entfernt. In Ländern in Afrika, Asien oder Nahost, wo dies praktiziert wird, werden Tradition oder Religion angeführt. Damit solle die Jungfräulichkeit der Mädchen garantiert werden. In Wirklichkeit führt dieser Eingriff oft zu lebenslangen schweren gesundheitlichen Komplikationen. 230 Millionen Mädchen und Frauen weltweit lebten mit den Folgen der Genitalverstümmelung.