Gesundheit

UN: 4,5 Millionen Mädchen von Genitalverstümmelung bedroht

230 Millionen Frauen leben mit den Folgen, jetzt droht Millionen weiteren Mädchen dasselbe Schicksal. Was hinter der brutalen Praxis steckt – und warum der Kampf dagegen schwerer wird.

Betroffene haben oft lebenslang mit Komplikationen zu kämpfen. (Archivbild) Foto: Annika Hammerschlag/AP/dpa
Betroffene haben oft lebenslang mit Komplikationen zu kämpfen. (Archivbild)

Genf (dpa) - Weltweit droht nach Angaben der Vereinten Nationen rund 4,5 Millionen Mädchen in diesem Jahr eine schwere Menschenrechtsverletzung, die Genitalverstümmelung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef verurteilen diese Praxis zum internationalen Tag von Nulltoleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung (6. Februar). 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Dabei werden teils Kindern unter fünf Jahren die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane teilweise oder vollständig entfernt. In Ländern in Afrika, Asien oder Nahost, wo dies praktiziert wird, werden Tradition oder Religion angeführt. Damit solle die Jungfräulichkeit der Mädchen garantiert werden. In Wirklichkeit führt dieser Eingriff oft zu lebenslangen schweren gesundheitlichen Komplikationen. 230 Millionen Mädchen und Frauen weltweit lebten mit den Folgen der Genitalverstümmelung. 

Mit Aufklärung sei es seit 1990 gelungen, die Praxis zurückzudrängen, berichten die WHO und Unicef. Früher sei jedes zweite Mädchen in den betroffenen Ländern derart verletzt worden, heute sei es nur noch jedes dritte. Aber die Kürzung von Hilfsgeldern und systematische Versuche, den Kampf gegen die Praxis zu stoppen oder sie als «sicher» zu deklarieren, wenn sie von Ärzten ausgeführt wird, machten die Arbeit schwieriger.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
WHO: Kollaps im Kampf gegen Tuberkulose droht
Krankheiten

WHO: Kollaps im Kampf gegen Tuberkulose droht

Tuberkulose kann geheilt werden. Die WHO unterstützt viele Programme in ärmeren Ländern mit Entwicklungsgeldern. Diese Mittel kürzen jetzt nicht nur die USA.

24.03.2025

Grausame Praxis: Genitalverstümmelung bei Millionen Frauen
Menschenrechte

Grausame Praxis: Genitalverstümmelung bei Millionen Frauen

Die Zahl der Mädchen und Frauen, die an ihren Genitalien beschnitten werden, steigt. Doch es werden auch Fortschritte erzielt.

08.03.2024

Expertin: Wünsche mir, dass kein Mädchen beschnitten wird
Frauenrechte

Expertin: Wünsche mir, dass kein Mädchen beschnitten wird

Edell Otieno-Okoth ist in Kenia aufgewachsen. Mit 23 Jahren kam sie nach Deutschland, studierte Jura und gründete eine Familie. Der Kampf gegen Genitalverstümmelung ist ihre Lebensaufgabe.

06.02.2024

17.000 Mädchen in Deutschland droht Genitalverstümmelung
Frauenrechte

17.000 Mädchen in Deutschland droht Genitalverstümmelung

Mehr als 100.000 an den Genitalien beschnittene Mädchen und Frauen leben in Deutschland. Etwa 17.000 Mädchen sind derzeit potenziell gefährdet. Eine Kinderrechtsorganisation bemüht sich um Aufklärung.

06.02.2024

Gesundheit

Corona-Folgen belasten Kampf gegen Tuberkulose

Laut Weltgesundheitsorganisation ist die Zahl neuer Tuberkulose 2022 gestiegen. Was sind die Gründe dafür? Dabei ist die Infektionskrankheit behandelbar.

07.11.2023