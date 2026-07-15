Parasit im Umlauf

US-Durchfall-Welle: Tausende Fälle und Salat unter Verdacht

In den USA ist ein Parasit im Umlauf, der bereits tausende Menschen befallen hat und explosionsartigen Durchfall verursacht. Die Behörden haben nun Salat im Verdacht.

Die US-Behörden untersuchen eine Parasiten-Infektion, an der Tausende erkrankt sind. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Die US-Behörden untersuchen eine Parasiten-Infektion, an der Tausende erkrankt sind. (Symbolbild)

Washington (dpa) - In den USA hat ein explosionsartigen Durchfall verursachender Parasit inzwischen tausende Menschen in 34 Bundesstaaten infiziert. Mehr als 1.600 bestätigte Cyclosporiasis-Infektionen seien bereits erfasst, weitere 5.100 Fälle würden noch untersucht, hieß es von der US-Gesundheitsbehörde CDC. Da die Krankheit häufig unerkannt bleibe oder nicht gemeldet werde, dürfte die tatsächliche Zahl noch deutlich höher liegen. 

Die Behörde untersuche, ob die Fast-Food-Kette Taco Bell eine Rolle bei dem Ausbruch spielen könnte, berichtete die US-Zeitung «Washington Post». Taco Bell hatte bereits vergangene Woche an einigen Standorten unter anderem Salat aus dem Sortiment genommen. 

Michigan im Fokus

Als Zentrum des Ausbruchs gilt der US-Bundesstaat Michigan, wo mehr als 3.300 bestätigte und mögliche Fälle gemeldet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte mit dem Parasiten verseuchter Salat die Quelle des Ausbruchs sein, gab die dortige Gesundheitsbehörde bekannt. 

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Explosionsartiger Stuhlgang

Der Parasit wird nach Angaben der CDC in der Regel nicht von Mensch zu Mensch übertragen, sondern über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser. Er befällt den Dünndarm und verursacht wässrigen Durchfall mit häufigem, teils explosionsartigem Stuhlgang. Cyclosporiasis-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf.

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