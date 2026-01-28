«Amerikanischer Traum»

US-Finanzfirmen unterstützen «Trump Accounts» für Kinder

Unter dem Namen «Trump Accounts» sollen Neugeborene in der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten ein Konto mit 1.000 Dollar bekommen. Finanzfirmen springen auf die Initiative auf.

Der US-Präsident machte bei einer Veranstaltung des Finanzministeriums Werbung für die «Trump Accounts» Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Der US-Präsident machte bei einer Veranstaltung des Finanzministeriums Werbung für die «Trump Accounts»

Washington (dpa) - Das Vorhaben der US-Regierung für «Trump Accounts» mit 1.000 Dollar Startguthaben für Neugeborene bekommt Unterstützung an der Wall Street. Der Kreditkarten-Konzern Visa werde es seinen Kunden ermöglichen, Cashback-Zahlungen direkt auf solche Konten fließen zu lassen, sagte Trump bei einem Event zu der Initiative. Die Bank of America und JPMorgan Chase werden derweil neugeborenen Kindern ihrer Mitarbeiter 1.000 Dollar zusätzlich auf die Konten überweisen, wie sie dem Finanzdienst Bloomberg bestätigten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die steuerbegünstigten Anlagen sollen Kindern nach Ankündigungen der Regierung langfristig Zugang zu Kapital verschaffen und mindestens bis zum 18. Lebensjahr in Indexfonds investiert werden. Der Plan war bereits im vergangenen Sommer mit Trumps Steuergesetz ausgerufen worden. Neue Dynamik bekam er im Dezember als PC-Unternehmer Michael Dell und seine Frau Susan ankündigten, 6,25 Milliarden Dollar zu spenden, damit auch ältere Kinder «Trump Accounts» bekommen könnten.

Schlechte Umfragewerte für Trump bei Wirtschaftslage

Trump steht aktuell unter Druck, mehr für die Vermögenssituation einfacher Amerikaner zu unternehmen. In Umfragen bekam er zuletzt schlechte Werte für die Lage der Wirtschaft. Er hatte im Wahlkampf unter anderem versprochen, die Preise stark zu senken. In den USA stehen im November Parlamentswahlen an - und wenn die Demokraten Trumps Republikanern die Mehrheiten in Senat und Abgeordnetenhaus abnehmen sollten, könnten sie die Handlungsfreiheit des Präsidenten einschränken.

Brad Gerstner von der Investmentfirma Altimeter, der ein Mitinitiator der Konten ist, sagte im US-Sender CNBC, mit dem Startkapital sei es möglich, zum Alter von 55 Jahren auf ein Vermögen von einer Million Dollar zu kommen.

Rapperin Nicki Minaj werde hunderttausende Dollar für die Accounts spenden, sagte Trump bei der vom Finanzministerium organisierten Veranstaltung. Die Musikerin selbst verkündete, sie sei «wahrscheinlich» der größte Fan des US-Präsidenten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Republikaner: Asylantrag soll 1.000 Dollar kosten
Haushaltsvorschlag

Republikaner: Asylantrag soll 1.000 Dollar kosten

Die Partei von US-Präsident Trump will die Einwanderung begrenzen und außerdem Steuersenkungen ausweiten. Ihr Vorschlag könnte theoretisch zu Ersterem beitragen und helfen, Letzteres zu finanzieren.

29.04.2025

Keine Atempause - 100 Tage Präsident Trump
US-Präsident

Keine Atempause - 100 Tage Präsident Trump

Kein Tag ohne News von Donald Trump. Der US-Präsident überflutet sein Land mit immer neuen Dekreten, das Ausland mit Zöllen und harschen Drohungen. Nun ist er 100 Tage im Amt und zeigt keine Ermüdung

29.04.2025

Trump gibt Tiktok mehr Zeit in den USA
Video-App

Trump gibt Tiktok mehr Zeit in den USA

Donald Trump hat es doch nicht geschafft, einen Deal um Tiktok in 75 Tagen festzuzurren. Jetzt soll die Video-App eine zweite Gnadenfrist bekommen. Die rechtliche Basis dafür ist unklar.

04.04.2025

So heißt die neugeborene schwedische Prinzessin
Royals

So heißt die neugeborene schwedische Prinzessin

Nach drei Jungen haben Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip am Freitag ihre erste Tochter bekommen. Jetzt gibt der schwedische Hof Namen und Titel der kleinen Prinzessin bekannt.

10.02.2025

Internet

Microsoft-Plattform wirft Twitter-Accounts raus

Microsofts Plattform zur Verwaltung von Online-Werbeanzeigen wird Twitter nicht mehr unterstützen. Elon Musk droht Microsoft wegen «illegalen» Zugriffs auf Twitter-Daten mit einer Klage.

20.04.2023