US-Präsident Trump empfängt Artemis-Astronauten

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat bei einem Empfang der «Artemis 2»-Astronauten im Weißen Haus über eigene Raumfahrt-Ambitionen gewitzelt. Um Nasa-Astronaut zu werden, müsse man «sehr klug» sein und «physisch viele Dinge gut machen», sagte Trump vor Journalisten im Oval Office. «Ich hätte also kein Problem gehabt, es zu schaffen. Ich bin physisch sehr gut.»

Den hinter ihm stehenden Nasa-Chef Jared Isaacman fragte er danach, ob es Präsidenten überhaupt erlaubt sei, an Raumfahrt-Missionen teilzunehmen - und witzelte dann weiter: «Wir arbeiten dran.»

Trump lobt Artemis-Astronauten als «mutig»

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Zuvor hatte der US-Präsident allerdings auch schon gesagt, dass er so eine Mission wie die der «Artemis»-Astronauten nicht hätte machen wollen. Die vier Astronauten seien «sehr mutig», sagte Trump und gratulierte den Nasa-Astronauten Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen zu ihrer erfolgreichen Mission. «Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben.» Sie seien Menschen, die die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen hätten.

Im Anschluss beantwortete Trump rund eine halbe Stunde lang Fragen der anwesenden Journalisten und Journalistinnen zu anderen Themen, während die hinter ihm stehende Crew nicht zu Wort kam.