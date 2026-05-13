Google, Meta & Co.

US-Tech-Riesen zur Kasse bitten? Telekom gibt Forderung auf

Lasst sie endlich zahlen, forderten Europas Telekommunikationsmanager von der EU und meinten damit US-Riesen wie die Facebook-Mutter Meta. Doch die «Fair Share»-Forderung verpuffte. Wie weiter?

Telekom-Chef Tim Höttges geht auf Kuschelkurs zu US-Technologieriesen. Foto: Oliver Berg/dpa
Telekom-Chef Tim Höttges geht auf Kuschelkurs zu US-Technologieriesen.

Bonn (dpa) - Im Ringen um eine finanzielle Beteiligung von US-Technologieriesen wie Google und Netflix an Netzkosten vollzieht die Deutsche Telekom einen Kurswechsel. «Ich möchte mit den großen Konzernen natürlich meinen Frieden haben», sagte Telekom-Chef Tim Höttges in Bonn. Die EU erkenne zwar den Handlungsbedarf an, es gebe aber keine konkrete Regulierung und damit auch keine wirkliche Hilfestellung. «Bevor ich mich politisch verkämpfe, werde ich dann Partnerschaften suchen mit den großen Partnern.»

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Höttges und andere Chefs großer europäischer Telekommunikationskonzerne hatten in den vergangenen Jahren immer wieder darauf gedrängt, die US-Technologieriesen an Kosten zu beteiligen, schließlich nutzten deren Datendienste die europäischen Netze und zahlten dafür keinen Cent. Sie wollten einen «Fair Share», also eine faire Beteiligung an den Kosten. Die US-Firmen wiederum argumentierten, dass die Nachfrage nach gutem Internet erst wegen ihrer Dienste so hoch sei und dass davon auch die Netzbetreiber profitierten. 

Zum Internetriesen Meta gehören Instagram, WhatsApp und Facebook. Foto: Jens Büttner/dpa
Zum Internetriesen Meta gehören Instagram, WhatsApp und Facebook.

Telekom-Chef moniert Mangel an politischer Unterstützung

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In der deutschen und europäischen Politik stießen die Netzbetreiber mit ihrer Haltung zwar auf Verständnis, EU und Bundesregierung wollten deswegen aber keinen Konfrontationskurs mit den USA. Diese Tatsache bringt Telekom-Chef Höttges nun zähneknirschend zu der Erkenntnis, dass seine «Fair Share»-Forderung keinen Erfolg haben wird. 

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«Die Deutsche Telekom hat eigentlich diese Fair-Share-Debatte aufgegeben», sagte der Manager. «Wir schaffen hier keinen Fortschritt und wir kriegen auch keine politische Unterstützung für das Thema. Deswegen suche ich momentan die Nähe zu den großen Internetkonzernen in Amerika, dass wir hier zu einem partnerschaftlichen Austausch der Datenverkehre kommen.» Man müsse dann sehen, wie man die entstehenden Kosten anderweitig kompensieren könne. 

In einem langwierigen Rechtsstreit hatte die Deutsche Telekom im Februar vor Gericht durchgesetzt, dass der Facebook-Mutterkonzern Meta ihr rund 30 Millionen Euro für den Datentransport in einem bestimmten Zeitraum zahlen muss. Man habe den Prozess zwar gewonnen und erwarte jetzt die Zahlung, sagte Höttges. Er fügte hinzu, dass er nun aber seinen Frieden haben möchte.

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