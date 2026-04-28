EU-Richtlinie umgesetzt

USB-C: Einheitliche Ladebuchse für alle Laptops in der EU

Die EU schließt die letzte Lücke ihrer Verordnung zur Vereinheitlichung von Ladekabeln. Ziel der Maßnahme ist es, den Elektroschrott zu reduzieren und den Verbraucherkomfort zu erhöhen.

Bei neuen Laptops muss künftig in der EU ein USB-C-Kabel zum Aufladen anschließbar sein. Foto: Georg Hilgemann/dpa
Bei neuen Laptops muss künftig in der EU ein USB-C-Kabel zum Aufladen anschließbar sein.

Berlin (dpa) - Nach Smartphones und elektronischen Kleingeräten müssen nun auch alle neuen Laptops in der EU über einen standardisierten USB-C-Ladeanschluss verfügen. Damit endet eine jahrelange Übergangsfrist zur Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie.

Bisher setzten viele Laptop-Hersteller – insbesondere im Bereich leistungsstarker Gaming-Geräte oder Workstations – auf Ladekabel, die mit Geräten anderer Hersteller inkompatibel waren. Proprietäre Rundstecker oder eckige Sonderformate zwangen Nutzer dazu, stets das Original-Netzteil mitzuführen. Mit der Neuregelung müssen jetzt alle mobilen Computer, die eine Leistungsaufnahme von bis zu 240 Watt haben, über USB-C geladen werden können.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Netzteil nicht immer inklusive

Mit der EU-weiten Neuregelung sind die Laptop-Hersteller verpflichtet, ihre Geräte auch ohne ein Netzteil anzubieten. Ein Piktogramm auf der Verpackung gibt künftig Auskunft darüber, ob ein Ladegerät im Lieferumfang enthalten ist oder nicht. Dies soll verhindern, dass Haushalte unnötig viele USB-C-Netzteile ansammeln.

Augen auf beim Kabelkauf

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen aber trotzdem genau hinschauen, welches Ladekabel sie verwenden. Mit dem einheitlichen Stecker verschwindet zwar das mechanische Problem, ein elektronisches bleibt jedoch bestehen: Nicht jedes USB-C-Kabel ist gleich.

Während der Stecker immer passt, unterscheidet sich die Kapazität der Stromübertragung erheblich. Ein Standard-Kabel vom Smartphone ist oft nur für 15 bis 27 Watt ausgelegt. Ein moderner Laptop benötigt jedoch meist 65 bis 100 Watt oder sogar mehr. Wer ein ungeeignetes Kabel verwendet, riskiert, dass der Laptop nicht lädt oder die Fehlermeldung «Langsames Ladegerät» anzeigt.

Anwender sollten beim Kauf eines Ladekabels auf die Kennzeichnung «Power Delivery» (USB-PD) und die angegebene Wattzahl (z.B. 100W oder 240W) achten. Nur zertifizierte Kabel garantieren, dass die volle Leistung sicher am Gerät ankommt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
USB-C: Ein einheitliches Ladekabel für alle
Elektronische Kleingeräte

USB-C: Ein einheitliches Ladekabel für alle

Nach jahrelangen Diskussionen hatte das EU-Parlament im Oktober 2022 die Einführung einheitlicher Ladekabel verabschiedet. Gut zwei Jahre später tritt die Regelung nun auch in Kraft.

28.12.2024

Elektronik

Bundesrat macht Weg für einheitliche Ladekabel frei

Fast jeder hat zu Hause eine Schublade mit ausgedienten Netzteilen und Ladekabeln. Solche Ansammlungen von Elektronikschrott soll es künftig nicht mehr geben.

26.04.2024

Elektronik

Grünes Licht für einheitliche Ladekabel

Weniger Uwweltschrott und finanzielle Entlastung: Das Ladekabel-Chaos soll ein Ende haben.

14.03.2024

Verbraucher

Einheitliches Ladekabel - Deutschland setzt EU-Vorgabe um

Die EU-Staaten hatten sich 2022 auf den einheitlichen Ladestandard USB-C geeinigt. Bis Ende 2024 wird er in Deutschland Wirklichkeit.

25.10.2023

Elektronik

EU-Kommission warnt Apple vor Einschränkungen bei Ladekabeln

Im nächsten Jahr soll es nur noch einheitliche Ladekabel geben. Apple muss also nach der neuen EU-Richtlinie zukünftig auf seinen «Lightning»-Ladestecker verzichten.

04.05.2023