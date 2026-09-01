Gefahr auch in Europa

Verheerende Sturzflut - Welche Risiken bergen die Alpen?

Sehr schmal, zwischen steilen Hängen liegend: Solche Täler, die besonders wuchtige Sturzfluten begünstigen, gibt es in der Himalaya-Region viele. In den Alpen ist das anders - bedeutet das Entwarnung?

Berg- und Gletscherstürze hat es auch in den Alpen schon oft gegeben. (Archivbild) Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa
Berg- und Gletscherstürze hat es auch in den Alpen schon oft gegeben. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Ein Eis- und Felsabbruch hat die folgenreiche Sturzflut im Himalaya ausgelöst. Viele Menschen fragen sich: Wäre eine solche Katastrophe auch in den Alpen möglich? Aus Beobachtungen und geologischen Ablagerungen sei bekannt, dass große Berg- und Gletscherstürze auch in den Alpen schon vielfach vorgekommen sind, sagt Oliver Korup, Leiter der Arbeitsgruppe Naturgefahren an der Universität Potsdam. Die Höhenunterschiede im Himalaya seien aber extremer - und damit die möglichen Fallhöhen und Reichweiten, mit Folgen für die gesamte Prozesskaskade vom Abbruch bis zur Sturzflut.

«Ähnliche Ereignisse können auch in den Alpen vorkommen», sagt auch Jan Blöthe von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Der Gletscherabbruch von Blatten in der Schweiz zum Beispiel sei von der Dynamik her vergleichbar gewesen. Entscheidender Unterschied sei die Größe des Ereignisses: «Erste Abschätzungen des Ereignisses in Nepal deuten auf ein etwa zehnmal größeres Volumen hin als bei dem Ereignis in Blatten vor einem Jahr.»

Beim Bergsturz von Blatten im Kanton Wallis waren im Mai 2025 Fels und Eis vom Birchgletscher ins Tal gestürzt und hatten große Teile des Ortes verschüttet. Der drohende Abrutsch war zuvor erkannt, das Dorf rechtzeitig evakuiert worden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Schmal und steil - diese Talform förderte die Wucht

Die Hindukusch-Himalaya-Region ist das größte und höchste Gebirgssystem der Erde; dort gibt es entsprechend mehr Steilhänge und damit potenzielle Abbruchkanten. Die Täler dort seien länger und tiefer als in den Alpen, erklärt Jan Beutel von der Universität Innsbruck. Die Geländeform förderte Experten zufolge die verheerende Wucht der Sturzflut in Nepal: In dem schmalen, steilen Tal türmten sich die Wassermengen weit stärker auf, als sie es in einem breiteren mit nicht so steilen Hängen getan hätten.

Doch auch ein Ereignis mit weniger Wucht könnte in den dicht besiedelten Alpentälern verheerende Folgen haben. Schutz bietet vor allem die Frühwarnung. Entscheidend sei dafür das Erkennen und die systematische Überwachung verdächtiger Felshang- oder Gletscherbewegungen, erklärt Korup. «Nur detaillierte und lokal an Verdachtsflächen durchgeführte Messungen bieten derzeit praktikable Vorhersagen.» Großflächige Vorhersagen und Warnungen blieben dagegen schwierig.

Permafrost als Klebstoff

Wie stark der Klimawandel solche Extremereignisse beeinflusst, lässt sich den Experten zufolge noch nicht gesichert sagen. In den vergangenen Jahren habe es in verschiedenen Hochgebirgen eine Häufung großer Massenbewegungen gegeben, oftmals in Höhenlagen, in denen Permafrost vorkommt, erklärt Blöthe. Das Auftauen von alpinem Permafrost erhöht die Felssturzgefahr, weil gefrorenes Eis in Gesteinsklüften wie ein natürlicher Klebstoff wirkt, dessen Festigkeit bei Erwärmung drastisch abnimmt. Bei einem destabilisierten Hang steigt das Risiko, dass er abrutscht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Himalaya-Sturzflut: Über 500 Tote, deutsche Familie gerettet
Lage im Katastrophengebiet

Himalaya-Sturzflut: Über 500 Tote, deutsche Familie gerettet

Nach der Sturzflut im Himalaya steigt die Zahl der Toten. Noch immer werden rund 2.500 Menschen vermisst - aber eine deutsche Familie ist in Sicherheit. Nun droht eine weitere Gefahr in der Region.

28.08.2026

Experte: Automatisiertes System könnte vor Sturzflut warnen
Sturzflut im Himalaya

Experte: Automatisiertes System könnte vor Sturzflut warnen

Wie könnte ein Frühwarnsystem Menschen vor Sturzfluten schützen? Ein Experte erklärt, warum internationale Zusammenarbeit und Finanzierung entscheidend sind.

28.08.2026

Wie es zu der verheerenden Sturzflut in Nepal kam
Drama im Gebirge

Wie es zu der verheerenden Sturzflut in Nepal kam

Ein Gletscherabbruch löst binnen Minuten eine Flutwelle in Nepal aus. Was Experten über die Ursachen solcher Katastrophen sagen. Und welche Rolle der Klimawandel spielt.

27.08.2026

Schuttberg über Blatten 100 Meter hoch - Suche nach Schäfer
Unglück in Schweizer Alpen

Schuttberg über Blatten 100 Meter hoch - Suche nach Schäfer

Erstmals waren Spezialisten direkt auf dem gigantischen Schuttberg, der das Schweizer Dorf vergangene Woche verschüttet hat. Sorge bereitet das Eis darin, weil es schmelzen dürfte.

02.06.2025

Nach Gletscherabbruch: Gestauter See läuft ab
Unglück in Schweizer Alpen

Nach Gletscherabbruch: Gestauter See läuft ab

Der bedrohliche See, der sich nach dem Gletscherabbruch im Wallis am gestauten Fluss Lonza gebildet hat, läuft langsam ab. Nun schauen alle bange auf die Wettvorhersage.

31.05.2025