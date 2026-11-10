Seltene Tierart

Vermeintlich ausgestorbene Äthiopische Wassermaus gesichtet

Die Art galt als möglicherweise ausgestorben. In einem Biosphärenreservat entdeckten Forschende nun eine Äthiopische Wassermaus - fast 100 Jahre nach der ersten Sichtung.

Forschende entdeckten nun eine Äthiopische Wassermaus bei einem Projekt der Naturschutzorganisation NABU im Südwesten Äthiopiens (Handout) Foto: Bruno D´Amicis/Nabu/dpa
Forschende entdeckten nun eine Äthiopische Wassermaus bei einem Projekt der Naturschutzorganisation NABU im Südwesten Äthiopiens (Handout)

Addis Abeba (dpa) - Fast 100 Jahre lang galt die Äthiopische Wassermaus als verschollen - nun haben Forschende im Südwesten Äthiopiens erneut ein Exemplar entdeckt. Erstmals war die Art mit dem Namen Nilopegamys plumbeus 1928 anhand eines einzigen Tiers beschrieben worden. Danach gelang über Jahrzehnte kein weiterer Nachweis mehr. Nun wurde das kleine Säugetier Mitte Oktober während einer Biodiversitätserfassung im Yayu-Biosphärenreservat erneut gefunden, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mitteilte, der das Projekt initiiert hatte.

«Das ist ein außergewöhnlicher Fund», sagte Mengistu Wale vom Ethiopian Biodiversity Institute (EBI), der das Tier fangen konnte. «Das Auffinden eines so unbekannten Säugetiers zeigt, wie viel es in den Wäldern und Gewässern Äthiopiens noch zu entdecken gibt.»

Die Art galt als möglicherweise ausgestorben

Das etwa 15 Zentimeter große Säugetier hat breite Hinterfüße und ein dichtes, wasserabweisendes Fell, das auf der Oberseite schieferschwarz und auf der Unterseite weiß ist. «Unser gesamtes Wissen über diese Art beruhte bislang praktisch auf einem einzigen Tier», sagte Katharina Kühnert, Projektleiterin in Yayu. «Mit der Wiederentdeckung haben wir nun die Chance, mehr über ihre Ökologie, ihre Verbreitung und letztlich auch darüber herauszufinden, was notwendig ist, um die Art und ihren Lebensraum zu schützen.»

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Die Äthiopische Wassermaus galt fast 100 Jahre lang als verschollen und möglicherweise ausgestorben. (Handout) Foto: Bruno D´Amicis/Nabu/dpa
Die Äthiopische Wassermaus galt fast 100 Jahre lang als verschollen und möglicherweise ausgestorben. (Handout)

Ein US-Zoologe hatte 1927 das bis dahin einzige Exemplar in einem Gebirgsbach im äthiopischen Hochland gefunden - hunderte Kilometer von Yayu entfernt. Danach gab es laut Nabu keinen weiteren Nachweis mehr. Die Weltnaturschutzunion IUCN führte die Art daher als vom Aussterben bedroht und möglicherweise ausgestorben.

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