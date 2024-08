Versagen des «Starliner» - Wie kehren die Astronauten heim?

Rund eine Woche sollten zwei Nasa-Astronauten an Bord der ISS bleiben. Doch dann gab es Probleme mit ihrem «Starliner»-Raumschiff. Jetzt sind es fast zwei Monate - und ein Ende ist nicht in Sicht.

Williams und Wilmore müssen sich jedenfalls noch auf weitere Zeit auf der ISS einstellen. Mit dem «Starliner» könnten sie wohl frühestens im September zurück zur Erde, mit dem «Crew Dragon» womöglich im Februar - in diesem Fall wären aus ihrer Woche an Bord rund neun Monate geworden.

Die 58-Jährige und der 61-Jährige seien erfahrene Astronauten, es sei nicht ihr erster Aufenthalt im All und an Bord der ISS und die beiden seien für alle Eventualitäten ausgebildet, betont die Nasa immer wieder. Sie seien in alle Gespräche eingebunden und «bereit zu tun, was immer sein muss», sagt Nasa-Manager Steve Stich.