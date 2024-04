Verschärfte EU-Auflagen für Online-Sexplattformen

Brüssel (dpa) - Drei Sex- und Pornoplattformen müssen sich ab Sonntag beziehungsweise Dienstag in der EU an strengere Regeln gegen illegale Inhalte halten. So müssen die Plattformen Pornhub, Stripchat und XVideos etwa selbst Risikobewertungen zum Beispiel zum Umgang mit illegalen Inhalten vornehmen, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte.