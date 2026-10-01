Vier Astronauten zur ISS gestartet

Cape Canaveral (dpa) - Vier Astronauten sind mit einem «Crew Dragon» des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die Nasa-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, der kanadische Astronaut Joshua Kutryk und der russische Kosmonaut Sergej Teterjatnikow - die sogenannte «Crew 13» - brachen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida auf, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

Rund acht Stunden nach dem Start wurden die vier Raumfahrer an der ISS erwartet - das wäre nach Angaben der Nasa so schnell wie nie zuvor. Für Delaney, Kutryk und Teterjatnikow ist es der erste All-Ausflug, für Watkins der zweite. Die «Crew 13» soll rund sechs Monate bleiben. An Bord der Raumstation soll sie die «Crew 12» ablösen. Die Nasa-Astronautin Jessica Meir, ihre Kollegen Jack Hathaway, der Kosmonaut Andrej Fedjajew und die Französin Sophie Adenot sind seit Februar im All. Ihre Rückkehr ist frühestens für kommende Woche geplant.