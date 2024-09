Vier von zehn Firmen in Deutschland arbeiten meist papierlos

Berlin (dpa) - Immer mehr Unternehmen in Deutschland verzichten in ihrem Betriebsalltag auf Papier. Nach einer Studie des Digitalverbandes Bitkom arbeiten inzwischen 15 Prozent derFirmen komplett papierlos - fast doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren (8 Prozent). Weitere 24 Prozent arbeiten derzeit nur noch zu etwa einem Viertel papierbasiert. Damit agieren rund vier von zehn Unternehmen in Deutschland überwiegend papierlos. Für die repräsentative Studie wurden von Ende April bis Mitte Juni 1.103 Unternehmen ab 20 Beschäftigten im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom befragt.