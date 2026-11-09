Umkämpfter Telko-Markt

Vodafone baut in Deutschland rund 2.300 Stellen ab

Vodafone streicht fast jeden fünften Arbeitsplatz in Deutschland. Der Konzern begründet den Einschnitt mit einem Markt, der sich grundlegend verändert. Was hinter dem Umbau steckt.

Vodafone baut im Rahmen eines tiefgreifenden Spar- und Umbauprogramms fast jeden fünften Arbeitsplatz im Unternehmen ab. Foto: Thomas Banneyer/dpa/dpa-tmn
Vodafone baut im Rahmen eines tiefgreifenden Spar- und Umbauprogramms fast jeden fünften Arbeitsplatz im Unternehmen ab.

Düsseldorf (dpa) - Der Telekommunikationskonzern Vodafone greift in Deutschland zu einem tiefgreifenden Spar- und Umbauprogramm. Wie Deutschlandchef Marcel de Groot der Belegschaft mitteilte, sollen im Rahmen einer umfassenden Neuausrichtung in den kommenden zwei Jahren rund 2.300 Arbeitsplätze abgebaut oder verlagert werden. Bei einer Gesamtbelegschaft von rund 12.000 Beschäftigten entspricht dies einem Anteil von gut 19 Prozent - fast jeder fünfte Arbeitsplatz ist damit von den Einschnitten betroffen.

Der Düsseldorfer Netzbetreiber begründete das Maßnahmenpaket mit der Notwendigkeit, Strukturen zu vereinfachen und das Unternehmen nach Jahren mit erheblichem Kundenschwund wieder schlagkräftiger aufzustellen. Neben Einsparungen bei Sach- und Betriebskosten soll vor allem der Personalbereich zur Senkung der Kosten beitragen. Die soll auch durch den verstärkten Einsatz von KI erreicht werden.

Bisherige Änderungen reichen nicht aus

Vodafone habe in den vergangenen zwei Jahren viel erreicht, sagte de Groot. «Wir haben unser Geschäft stabilisiert, gewinnen im Geschäftskundenbereich wieder an Dynamik und werden bei Produkten, Netzen und Services immer besser.» Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass all das nicht ausreiche. «Denn unser Markt verändert sich grundlegend und mit einer Geschwindigkeit, wie wir sie so noch nicht erlebt haben.»

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Der Vodafone-Manager betonte, der Wettbewerb werde härter: «Für uns bedeutet das: Was bisher funktioniert hat, sichert nicht automatisch unseren Erfolg von morgen.» 

Dem Umbauplan zufolge soll der Kundenservice schrittweise mit den kommerziellen Privat- und Geschäftskundenbereichen verzahnt werden. «Damit wachsen Produkte, Vertrieb und Service zusammen», teilte Vodafone mit. Mitarbeiter an den verschiedenen Kontaktpunkten sollen auf dieselben Systeme und Daten zugreifen. App, Website, Self-Service und digitale Vertriebswege könnten dadurch stärker und schneller weiterentwickelt werden. 

In der IT sollen künftig Entscheidungswege verkürzt und damit Produkte und Services schneller entwickelt und verbessert werden. «Prozesse werden weiter automatisiert. Der Einsatz von KI wird im gesamten Unternehmen ausgeweitet. KI analysiert beispielsweise Netzstörungen und entwickelt Lösungsvorschläge», heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. 

Investitionen in Wachstumsfelder trotz Sparmaßnahmen

Trotz des personellen Rückbaus will Vodafone in zukunftsträchtigen Segmenten gezielt investieren. So stelle sich das Unternehmen sich im Glasfaser- sowie im Cloud- und Security-Geschäft für Geschäftskunden noch stärker auf. «Digitale Kundenkanäle werden ausgebaut, um Kundenerlebnis und Kundenbindung zu verbessern. KI wird Kosten im Unternehmen reduzieren und Umsätze in neuen Geschäftsfeldern stärken.» 

Hintergrund des Sparkurses ist der intensive Verdrängungswettbewerb auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt. Vodafone hatte im Festnetz- und Breitbandgeschäft Marktanteile an Konkurrenten verloren. Zusätzlichen Margendruck brachte der Wegfall des Nebenkostenprivilegs für Kabelfernsehen, der den Wettbewerb um Millionen TV-Kunden neu entfachte.

Auch die Konkurrenz spart

Der Vodafone-Konkurrent O2 Telefónica hatte sich bereits im vergangenen Sommer ein hartes Sparprogramm verordnet. Noch dieses Jahr sollen 1100 Stellen wegfallen und damit etwa jeder sechste Job bei O2, zu Jahresbeginn hatte die Firma 6820 Vollzeitstellen. Die Beschäftigten sollen freiwillig gehen, etwa über Frühverrentungen und Abfindungen. Außerdem sollen 60 der 800 O2-Shops geschlossen werden.

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