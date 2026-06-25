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Vorbestellungen für nächstes «GTA»-Spiel gestartet

Auf kaum ein Videospiel warten Fans so aufgeregt wie auf «Grand Theft Auto VI». Nach jahrelangen Verzögerungen signalisiert der Beginn der Vorbestellungen, dass der Starttermin im November steht.

«Grand Theft Auto VI» ist nun vorbestellbar. (Archivbild) Foto: Rockstar/dpa
«Grand Theft Auto VI» ist nun vorbestellbar. (Archivbild)

New York (dpa) - Nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit kann das nächste Videospiel aus der «GTA»-Reihe vorbestellt werden. Die Vorbestellungen von «Grand Theft Auto VI» in Deutschland wurden um Mitternacht Ortszeit freigeschaltet. Das Actionspiel soll nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen.

Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte. Die Spieler musste lange warten: Der vorherige Titel der Reihe kam im Jahr 2013 heraus.

Nur digital erhältlich 

"GTA VI" erscheint zunächst nur für die Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. PC-Spieler hingegen werden sich noch gedulden müssen. Kritik von einigen Spielern gab es dafür, dass es das Game zumindest vorerst nur digital und nicht auf physischen Datenträgern gibt: Auch wer sich eine Box kauft, bekommt darin einen Download-Code. 

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Autos, Boote und Krokodile 

Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte «GTA VI» das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft. 

«Grand Theft Auto» ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Schauplatz von «Grand Theft Auto VI» soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In den bisher veröffentlichten Trailern kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen und Krokodile vor.

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