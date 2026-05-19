Forstwirtschaft

Wälder leiden weiter unter Dürrefolgen

Ob Bäume krank sind, kann man auch an den Kronen sehen. Neue amtliche Beobachtungen zeigen anhaltende Schäden – aber vorerst keine Zuspitzung.

Der Zustand der deutschen Wälder bleibt angespannt. (Archivbild) Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa
Der Zustand der deutschen Wälder bleibt angespannt. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Den deutschen Wäldern machen Folgen von Hitze, Trockenheit und Schädlingen weiterhin zu schaffen. Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) sprach bei der Vorstellung neuer Daten von einer Stabilisierung trotz ungünstigerer Wetterbedingungen im vergangenen Jahr. «Der Zustand unseres Waldes hat sich im Vergleich zu 2024 insgesamt nicht weiter verschlechtert.» Die Zahl neu abgestorbener Bäume ging laut Ministerium zurück. Der Wald hat sich demnach aber bis heute nicht von den «Dürrejahren» 2018 bis 2020 erholt.

Nach der neuen Waldzustandserhebung für 2025 sind sichtbare Nadel- und Blattverluste der Baumkronen «weiterhin auf einem sehr hohen Niveau» und haben sich im Vergleich zu 2024 kaum verändert. Jeder fünfte Baum ist demnach gesund – vier von fünf Bäumen sind also nach wie vor krank.

Eichen mit größten Schäden

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bei Eichen liegt der Anteil der Bäume mit deutlich lichteren Kronen der neuen Erhebung zufolge weiterhin bei 51 Prozent. Bei Kiefern gab es einen deutlichen Anstieg auf 31 Prozent nach 24 Prozent 2024. Bei Buchen sank der Anteil von 46 Prozent auf 38 Prozent, bei Fichten von 39 Prozent auf 38 Prozent.

Die Daten stammen aus der jährlichen Waldzustandserhebung, die seit den 1980er-Jahren über ein Netz von Stichproben vorgenommen wird. Dabei wird der Zustand der Baumkronen eingeschätzt. Wald bedeckt rund ein Drittel der gesamten Landesfläche Deutschlands.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Warum Dürre-geplagte Wälder Stürmen schwerer trotzen können
Klimakrise

Warum Dürre-geplagte Wälder Stürmen schwerer trotzen können

In Berlin hat ein Sturm etliche Bäume entwurzelt. Der Klimawandel ist nicht nur verantwortlich für zunehmende häufigere Unwetter – sondern verschärft das Problem gleich in doppelter Hinsicht.

28.06.2025

Neuer «Weckruf» für die gestressten Wälder
Forsten

Neuer «Weckruf» für die gestressten Wälder

Wenn Kiefern, Buchen und andere Bäume krank sind, kann man das auch an kahlen Kronen erkennen. Aktuelle amtliche Zahlen zeigen ernste Schäden - besonders bei einer beliebten Art.

11.06.2025

Forstwirtschaft

Özdemir: «Einer von fünf Bäumen ist gesund»

Wenn Eichen, Buchen oder Fichten krank sind, kann man das auch an den Baumkronen erkennen. Dazu gibt es nun wieder neue amtliche Einschätzungen.

13.05.2024

Klimakrise

Klimakrise und Käfer: Wälder leiden weiter

Stürme und Dürre machen Bäume anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer - die Folgen des Klimawandels bedrohen auch Wälder. Die Zahl absterbender Bäume steigt. Eines der waldreichsten Bundesländer versucht gegenzusteuern. Mit welchen Maßnahmen?

15.11.2023

Umwelt

Deutsche Wälder im Klimastress

Wenn es heißer und trockener wird, setzt das auch Eichen, Buchen und Fichten zu. Zu erkennen sind kranke Bäume auch daran, wie dicht ihre Kronen noch sind. Experten nennen neue Beobachtungen beunruhigend.

21.03.2023