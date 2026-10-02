«Bittere Bilanz» in Hobart

Walschutzgebiet im Südatlantik scheitert erneut an Blockade

Seit den 1990er Jahren wird um ein Walschutzgebiet im Südatlantik gerungen. Bei einer Fachkonferenz in Australien reicht es wieder nicht für die nötige Mehrheit. Auch die Schweiz sorgt für Kritik.

Zahlreiche Länder fordern seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Walschutzgebiet im Südatlantik. (Archivbild) Foto: Mark Baker/AP/dpa
Zahlreiche Länder fordern seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Walschutzgebiet im Südatlantik. (Archivbild)

Hobart (dpa) - Die Einrichtung eines neuen Walschutzgebiets im Südatlantik ist bei der Konferenz der Internationalen Walfangkommission (IWC) im australischen Hobart erneut gescheitert. Der von Argentinien, Brasilien und Uruguay schon Ende der 1990er Jahre eingebrachte Vorschlag verfehlte die erforderliche Dreiviertelmehrheit um vier Stimmen, wie Teilnehmer berichteten. Es wäre weltweit das dritte Schutzgebiet für Wale nach einem in der Antarktis und einem im Indischen Ozean gewesen. 

Deutschland stimmte für das Schutzgebiet. Wichtige weitere Unterstützer wie Finnland und Luxemburg seien nicht vor Ort auf der Insel Tasmanien gewesen, während die Gegner ihre Blockade aufrechterhalten hätten, teilte die Umweltschutzorganisation Greenpeace mit. 

Minderheit stellt sich gegen Mehrheit

«Das geplante Schutzgebiet im Südatlantik - mehr als doppelt so groß wie die USA - hätte den Meeresschutz einen wichtigen Schritt vorangebracht und das Momentum für weitere Schutzmaßnahmen geliefert», sagte Franziska Saalfeld, Meeresbiologin bei Greenpeace, die die Verhandlungen vor Ort begleitete. «Diese Konferenz hätte ein historischer Erfolg zum 40. Jahrestag des Walfang-Moratoriums werden können», betonte sie. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Doch auch im 80. Jahr des IWC-Bestehens werde der weltweite Schutz der Wale von den immer gleichen Ländern ausgebremst - darunter Norwegen, aber auch durch die Elfenbeinküste und mehrere Karibikstaaten.

Nach ihrem Austritt aus der IWC 2019 hat die Walfangnation Japan nach Einschätzung von Umweltschutzorganisationen eine Allianz aus einigen afrikanischen und karibischen Staaten geschmiedet, die nun die Interessen Tokios in der Kommission vertritt.

«Es ist empörend, dass Walfangnationen und ihre Unterstützer diesen Vorschlag in einer Region, in der sie nicht einmal selbst Wale jagen, weiterhin blockieren», sagte Matt Collis, Experte beim International Fund for Animal Welfare (IFAW). Seit mehr als zwei Jahrzehnten stelle sich eine Minderheit gegen den Willen der Mehrheit der Anrainerstaaten.

Was macht die IWC?

Rund 300 Delegierte aus mehr als 60 Mitgliedsstaaten hatten seit Montag über den Schutz und die Nutzung von Walen beraten. Die Kommission, der insgesamt 89 Staaten angehören, wurde 1946 gegründet - ursprünglich, um den stark industrialisierten Walfang zu regulieren und die Bestände zu erhalten. Trotz des 1985/86 in Kraft getretenen weltweiten Moratoriums für den kommerziellen Walfang halten Norwegen, Island und Japan bisher an der kommerziellen Jagd fest.

Norwegen betonte erneut, Wale müssten grundsätzlich nutzbar sein. Die isländische Regierung hatte zuletzt hingegen angekündigt, im kommenden Frühjahr einen Gesetzentwurf vorzulegen, der den kommerziellen Walfang in isländischen Gewässern dauerhaft beenden könnte.

Schweiz zieht eigene Resolution zurück

Die Schweiz hatte bereits am Mittwoch eine von ihr selbst eingebrachte Resolution zum Schutz von Delfinen und Kleinwalen zurückgezogen - noch bevor die bereits angesetzte Arbeitsgruppe über Änderungen am Text verhandeln konnte. 

Die Schweiz hat eine Resolution zum Schutz von Delfinen und Kleinwalen wieder zurückgezogen. (Archivbild) Foto: Liu Lei/XinHua/dpa
Die Schweiz hat eine Resolution zum Schutz von Delfinen und Kleinwalen wieder zurückgezogen. (Archivbild)

«Das Verhalten der Schweiz ist absolut nicht nachvollziehbar und ein schwerer Schlag für den Artenschutz: Die Resolution hätte die erforderliche Mehrheit problemlos erreicht», sagte die Meeresschutz-Expertin Mona Schweizer von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife. Die Gründe für den Rückzug blieben unklar.

«Bittere Bilanz»

Greenpeace sprach von einem «völlig unverständlichen Schritt». Über 100 000 Delfine und Kleinwale würden jährlich durch gezielte Jagd getötet - denn das Moratorium für kommerziellen Walfang gelte nur für Großwale. Daran werde sich nun auch weiterhin nichts ändern. «Für ein Jubiläumsjahr ist das eine bittere Bilanz», betonte Pro Wildlife.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr als 400 Zwergwale in Norwegen getötet
Walfang in Europa

Mehr als 400 Zwergwale in Norwegen getötet

Norwegen hat die diesjährige Walfangsaison beendet. 418 Zwergwale sind tot. Die erlaubte Quote wurde bei Weitem nicht ausgeschöpft. Tierschützer schlagen Alarm.

18.09.2026

Antarktis-Konferenz erneut gescheitert: keine Schutzgebiete
Entsetzen bei Umweltschützern

Antarktis-Konferenz erneut gescheitert: keine Schutzgebiete

Die Arten im Südpolarmeer sind durch den Klimawandel und viele andere Faktoren in Gefahr. Dennoch ist auch die jüngste Tagung der Antarktis-Kommission gescheitert. Das liegt vor allem an zwei Ländern.

25.10.2024

IWC-Konferenz in Lima

Eine Stimme fehlt: Walschutzgebiet im Südatlantik scheitert

Bei einer Fachkonferenz in Peru geraten Gegner und Befürworter des Walfangs aneinander. Jede Seite kann Teilerfolge feiern. Die EU setzt ein starkes Signal gegen die Jagd auf Wale durch.

27.09.2024

Meeressäuger

WWF: Klimawandel und Schifffahrt gefährden Wal-Wanderrouten

Zehntausende Wale ziehen zweimal pro Jahr von ihrem Sommer- in ihr Winterquartier und zurück. Immer mehr Schiffe kreuzen die «blauen Korridore», zudem lässt die Erderwärmung das Meereseis schmelzen.

24.09.2024

Artenschutz

Walfangkommission warnt vor Aussterben der Vaquitas

Der Kalifornische Schweinswal zählt zu den kleinsten Walen der Welt. Jahrelang ging die Population zurück - seit 2018 hält sich der Bestand bei zehn Tieren. Ein großes Problem ist der illegale Fischfang.

07.08.2023