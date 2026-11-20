Toronto (dpa) - Roboter auf zwei Beinen räumen bereits Büroräume auf, sie rennen Halbmarathons und spielen zusammen in einer Band. Die US-Bank Morgan Stanley ging im vergangenen Jahr von etwa 10.000 humanoiden Robotern auf der Welt aus. Wann könnte es insgesamt mehr solche Roboter geben als Menschen? Mit dieser Frage befasst sich eine bislang noch nicht unabhängig begutachtete mathematische Preprint-Studie.

Darin geben drei Fachleute aus Italien, Großbritannien und den USA keine genaue Schätzung ab, weil es ihrer Meinung nach noch zu viele Variablen gibt. Sie schreiben aber: Im Jahr 2100 könnte es ihrem Basis-Modell zufolge 3,96 Milliarden humanoide Roboter geben, bei dann 10,19 Milliarden Menschen. Die Zeit danach betrachten sie nicht.

Foto: Johannes Neudecker/dpa Rund 2.000 Roboter nahmen an der diesjährigen Weltmeisterschaft humanoider Roboter in China teil.

Allerdings beschreiben sie auch Szenarien, in denen die Roboter selbst an der Herstellung neuer Roboter beteiligt sind. Passiere dies, könne es sein, dass die Humanoiden schon im Jahr 2083 zahlenmäßig mit den Menschen gleichziehen. Das sei aber ein mögliches Szenario, keine Schätzung. Zu diesem Zeitpunkt könnte laut den Vereinten Nationen etwa 10,3 Milliarden Menschen auf der Welt leben, ehe die Weltbevölkerung wieder abnimmt.

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Die einen werden mehr, die anderen bald weniger

«Seit Beginn der Menschheitsgeschichte zählen wir Menschen. Vielleicht müssen wir bald eine weitere Population zählen, die sich den Planeten mit uns teilt», erklärten die Autoren, Alessio Zaccone von der Universität Mailand, Thomas Tunstall von der University of Exeter sowie Jesse Ausubel von der Rockefeller University.

Foto: Achmad Ibrahim/AP/dpa Humanoide Roboter sind Roboter, deren Körperform so gestaltet ist, dass sie dem menschlichen Körper ähnelt.

Was genau sie als humanoide Roboter verstehen, erklären die drei Autoren nicht. Häufig geht es dabei um Roboter, deren Form so gestaltet ist, dass sie dem menschlichen Körper ähneln - mit Armen, Händen, Rumpf, Kopf und je nach Modell auch Beinen. Dabei können sie oft menschenähnlich wahrnehmen, also etwa sehen, hören, tasten, und mit Menschen interagieren.

Reicht die Energie?

In der Studie wird explizit auf den Energieverbrauch humanoider Roboter hingewiesen. Milliarden von ihnen benötigten nicht nur große Mengen an Strom für das Laden der Batterien, sondern auch für die Herstellung der Bauteile sowie die KI- und Rechenzentrums-Infrastruktur. Das könne eine Einschränkung bei der Verbreitung darstellen.

Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa Milliarden von humanoiden Robotern? Das halten einige Wissenschaftler innerhalb eines Menschenlebens für möglich.

Der Umweltwissenschaftler Ausubel hält das in der Studie skizzierte Szenario dennoch für denkbar: «Auf dem Planeten sind derzeit etwa 1,7 Milliarden Kraftfahrzeuge unterwegs, und wir produzieren jedes Jahr etwa 100 Millionen davon. Es ist daher eindeutig machbar, die Erde in diesem Jahrhundert mit Milliarden von Androiden zu bevölkern.»

«Alltagsgegenstand» im Jahr 2040

Die Autoindustrie zieht auch der Maschinenbauverband VDMA zum Vergleich heran. Einem von vier Szenarien der VDMA-Zukunftsstudie «Humanoid Robotics 2040» könnten solche Roboter im Jahr 2040 zum Alltagsgegenstand mit einer Branche vergleichbar der Autoindustrie geworden sein. Ein weiteres Szenario beschreibt einen «humanoiden Winter» mit humanoiden Robotern als begrenzter Nische.

Wo könnten Humanoide eingesetzt werden? Die meisten heutigen Roboter sind Industrieroboter, die in Fabriken millionenfach dieselben Bewegungen ausführen, schnell, präzise und zuverlässig. Rund fünf Millionen gab es 2025 weltweit davon, schreibt die International Federation of Robotics (IFR).

Foto: Xu Yu/Xinhua/dpa In der Industrie sind humanoide Roboter noch die absolute Ausnahme, wie hier beim Sortieren von Garnspulen.

Humanoide Roboter hingegen werden laut VDMA wohl eher in Umgebungen arbeiten, die für Menschen entwickelt wurden. Dort dürften sie Tätigkeiten übernehmen, die schwer zu automatisieren sind - etwa im Haushalt, im Dienstleistungssektor und in der Logistik, etwa beim Sortieren von Dingen oder Einräumen in ein Regal.

Käufer: oft aus der Forschung

Derzeit seien die Humanoiden aber noch nicht so weit, es gebe vor allem Pilotprojekte, sagt Patrick Schwarzkopf, Geschäftsführer des Fachverbands Robotik und Automation beim VDMA. Viele der jüngst verkauften humanoiden Roboter würden vielmehr in der Forschung eingesetzt, um Software zu entwickeln. Zahlreiche weitere dienten der Unterhaltung, vor allem in China: Dort tanzen Roboter, messen sich im Kung-Fu und nehmen an Olympiaden teil.

Foto: Chan Long Hei/AP/dpa Auf Messen und bei Ausstellungen zeigen Firmen, wozu humanoide Roboter in der Lage sind.

«Das macht die chinesische Regierung wahrscheinlich ganz bewusst, weil sie die Menschen vorbereiten will auf eine Zeit, in der humanoide Roboter im Alltag überall sichtbar sind», sagt Schwarzkopf. Er erwartet, dass es bei uns in der Gesellschaft noch zahlreiche Diskussionen darüber geben wird, wo und wie Humanoide eingesetzt werden können.

Auch bei Robotern zählt der erste Eindruck

Ein Forschungsteam der Universität Potsdam hat sich in einer Studie im Fachblatt «Science Robotics» mit der Frage befasst, was nötig sein wird, damit Menschen humanoide Roboter akzeptieren. Demnach sind nicht nur technische Leistungsfähigkeit und Sicherheit wichtig, sondern vor allem auch das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine.

«Insbesondere Stimme, Berührung, Bewegungen und soziale Verhaltensweisen spielen dabei eine wichtige Rolle», sagt Erstautorin Katharina Kühne. Es gehe auch um den ersten Eindruck - ähnlich wie wenn Menschen andere Menschen wahrnehmen. Dies verleite die Entwickler von Robotern dazu, ihnen immer mehr menschliche Züge zu verleihen.