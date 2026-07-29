Weltpremiere: Drohne filmt Buckelwal-Geburt vor Australien

Sydney (dpa) - Vor der Ostküste Australiens ist Forschern nach eigenen Angaben eine Weltpremiere gelungen: Erstmals wurde die Geburt eines Buckelwal-Kalbs mit einer Drohne gefilmt. Die seltenen Aufnahmen entstanden am Dienstag vor der Küste von Kingscliff im Bundesstaat New South Wales und sollen nun wissenschaftlich ausgewertet werden, wie der Sender ABC unter Berufung auf beteiligte Wissenschaftler berichtete.

Der Drohnenpilot Alex Forrest von der Walschutzorganisation ORRCA (Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia) hatte zuvor ein Buckelwal-Weibchen beobachtet, das sich deutlich langsamer als ihre Gruppe bewegte. Plötzlich habe er eine rote Wolke im Wasser gesehen und zunächst an einen Angriff eines Raubtiers gedacht. Erst als das Kalb an die Wasseroberfläche stieg, sei ihm klar geworden, dass er Zeuge einer Geburt geworden war, zitierte die ABC Forrest.

Foto: Alexander Forrest/Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia (ORRCA)/dpa Forscher bezeichneten die Bilder der Geburt als «magischen Moment».

«Ich hoffe, dass dieses Filmmaterial dazu beitragen kann, das sehr geringe Wissen über die Geburt von Buckelwalen zu erweitern», sagte er. Nach Angaben von ORRCA ist dies erst das vierte Mal überhaupt, dass die Geburt eines Buckelwals gefilmt wurde – und das erste Mal mit Hilfe einer Drohne. Die Aufnahmen seien aus einer Entfernung von mehr als 100 Metern und damit im Einklang mit den australischen Naturschutzvorschriften entstanden.

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«Magischer Moment»

Die Meeresbiologin Vanessa Pirotta von der Macquarie University sprach von einem «magischen Moment» bei einem Tier, das über 80 Jahre alt werden kann. «Die Tatsache, dass dieses Junge genau wusste, was zu tun war - nämlich an die Oberfläche zu kommen -, war ein ganz besonderer Moment.» Auf der Plattform X schrieb die Expertin: «Solche Aufnahmen habe ich noch nie gesehen! Ich bin total überwältigt.»

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Nach Einschätzung von Experten könnte der Fund zudem bisherige Annahmen über die Fortpflanzung der Meeressäuger infrage stellen. Lange wurde angenommen, dass Buckelwale ihre Jungen ausschließlich in tropischen Gewässern zur Welt bringen. Die Geburt vor der Küste von New South Wales deute nun darauf hin, dass dies möglicherweise nicht immer der Fall sei.