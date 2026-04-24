Gesundheit

WHO gibt erstmals Malaria-Medikament für Babys frei

Die WHO hat ein spezielles Malaria-Medikament für Neugeborene und Babys bis fünf Kilogramm als sicher und wirksam eingestuft. Was das für die Versorgung in Afrika bedeutet.

Wirksamer Schutz vor Malaria: Moskitonetze. (Archivbild) Foto: Eva-Maria Krafczyk/dpa
Wirksamer Schutz vor Malaria: Moskitonetze. (Archivbild)

Genf (dpa) - Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erstmals ein Malaria-Medikament für die Kleinsten geprüft und als sicher und wirksam erklärt. Diese Version des Kombinationspräparats Artemether-Lumefantrin sei spezifisch auf Neugeborene und Babys bis zu fünf Kilogramm Gewicht abgestimmt, berichtete die WHO in Genf zum Weltmalariatag (25. April).

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Das Medikament könne dazu beitragen, eine Versorgungslücke bei den rund 30 Millionen Babys zu schließen, die jedes Jahr in den Malariagebieten in Afrika weltweit geboren werden. Viele waren bislang mit Medikamentendosen für ältere Kinder behandelt worden, mit dem Risiko von Nebenwirkungen. Die WHO empfiehlt für Babys und Erwachsene mit Insektiziden präparierte Moskitonetze, um Mückenstiche von vornherein möglichst zu vermeiden. 

Kinder unter fünf Jahren besonders gefährdet

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Kinder unter fünf Jahren machten 75 Prozent der Todesfälle durch Malaria aus. 95 Prozent der Malariafälle werden aus Afrika gemeldet, ebenso 95 Prozent der Todesfälle. 2024 gab es 265 Millionen Erkrankungen und 579.000 Todesfälle. Seit einigen Jahren gibt es Impfstoffe, die den Kleinsten einen gewissen Schutz vor der durch Mücken übertragenen Krankheit bieten.

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Das grüne Licht der WHO bedeutet, dass Länder das Medikament zulassen können, die selbst keine Kapazität für aufwendige Medikamentenprüfungen haben. Zudem können UN-Organisationen es einkaufen und - mit Zustimmung der Länder - in betroffenen Ländern einsetzen.

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