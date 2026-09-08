Rauchen und Unfruchtbarkeit

WHO: Rauchen senkt Chancen auf Schwangerschaft

Erektionsstörungen und schlechte Spermienqualität: Die WHO warnt, dass Rauchen die männliche Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Auch bei Raucherinnen soll das Risiko einer Unfruchtbarkeit steigen.

Bei Rauchern und Raucherinnen sinkt die Chance auf eine Schwangerschaft (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Bei Rauchern und Raucherinnen sinkt die Chance auf eine Schwangerschaft (Archivbild)

Genf (dpa) - Tabakkonsum kann einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge die Chance auf eine Schwangerschaft schmälern. Zu diesem Schluss kommt die Organisation nach Prüfung zahlreicher Studien, die zwischen den Jahren 2000 und 2026 erschienen sind. 

Rauchende Männer hätten häufiger Erektionsstörungen als Nichtraucher, so die WHO. Ebenso hätten sie öfter als Nichtraucher Ejakulationsprobleme und damit verbundene Probleme wie dem Fehlen von Spermien im Ejakulat, einer schlechten Spermienbeweglichkeit und einer abnormalen Spermienform. 

Unfruchtbarkeit auch durch Passivrauchen 

Rauchende Frauen hätten ein 40 Prozent höheres Risiko von Unfruchtbarkeit verglichen mit Nichtraucherinnen. Wenn sie ihren Tabakkonsum einstellten, könnten sie das Risiko aber um 25 Prozent senken. Die meisten Studien bezögen sich auf Zigarettenraucher und -raucherinnen, so die WHO. Zu neueren Produkten wie E-Zigaretten und Wasserpfeifen lägen noch nicht so viele Ergebnisse vor. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Angaben der WHO sind bei Rauchern und Raucherinnen auch die Erfolgsaussichten bei einigen Fertilitätsbehandlungen eingeschränkt. Auch Passivrauchen könne die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen. 

Eine von sechs Personen im fortpflanzungsfähigen Alter ist im Laufe ihres Lebens von Unfruchtbarkeit betroffen. Unfruchtbarkeit bedeutet, wenn trotz regelmäßigen, ungeschützten Geschlechtsverkehrs über den Zeitraum von mindestens zwölf Monaten keine Schwangerschaft eintritt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Studie: Weltweit mehr Frauen von Unfruchtbarkeit betroffen
Ungewollt kinderlos

Studie: Weltweit mehr Frauen von Unfruchtbarkeit betroffen

Weltweit suchen immer mehr Frauen Hilfe, weil sie auf natürlichem Weg nicht schwanger werden. Die Zahl könnte noch immens steigen. Experten sehen einen wichtigen Grund für die Probleme.

07.07.2026

Kippe ja, Shisha nein: Rauchen in Hessens Freibädern erlaubt
Freizeit

Kippe ja, Shisha nein: Rauchen in Hessens Freibädern erlaubt

Pommes, Sonnencreme – Zigarettenrauch? Wer in Hessen ins Freibad geht, muss damit rechnen, neben Rauchern zu liegen. Anders als in Baden-Württemberg ist das hier nicht generell verboten.

14.06.2026

Strengere Regeln für Raucher - das gilt bald im Südwesten
Gesundheit

Strengere Regeln für Raucher - das gilt bald im Südwesten

Rauchen am Spielplatz oder an der Haltestelle? Das ist im Südwesten bald tabu – auch E-Zigaretten dürfen dort nicht mehr gequalmt werden. Was sich für Raucher und Nichtraucher jetzt ändert.

04.02.2026

Strengere Regeln für Raucher - das ist geplant
Gesundheit

Strengere Regeln für Raucher - das ist geplant

Rauchen am Spielplatz oder an der Haltestelle? Das soll im Südwesten bald tabu sein – auch E-Zigaretten dürfen dort nicht mehr gequalmt werden. Was sich für Raucher und Nichtraucher jetzt ändert.

25.11.2025

Gesundheit

WHO: Behandlung bei Unfruchtbarkeit erschwinglicher machen

Erhebliche Qualen, Stigmata und mentale Leiden: Unfruchtbarkeit bedeutet große Beschwerden für die Betroffenen. Doch die Behandlung ist teuer und wird nur selten von Versicherungen abgedeckt.

04.04.2023