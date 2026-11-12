Krankheiten

WHO: Tuberkulose-Ziele verfehlt - 1,13 Millionen Tote

Weniger Geld für die Tuberkulose-Bekämpfung, viele Fälle bleiben unentdeckt. Die WHO sieht zwar immer noch Fortschritte, doch ein wichtiger Meilenstein wurde erst mit fünf Jahren Verspätung geschafft.

Bei früher Erkennung ist die Infektion gut heilbar (Symbolbild) Foto: Matthias Balk/dpa
Bei früher Erkennung ist die Infektion gut heilbar (Symbolbild)

Genf (dpa) - Die Welt kommt im Kampf gegen die Tuberkulose zwar voran, aber die vor zwölf Jahren angestrebten Meilensteine sind nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verfehlt worden und teils noch in weiter Ferne.

Geschätzt 10,6 Millionen Menschen erkrankten 2025 weltweit an Tuberkulose, nur 0,7 Prozent weniger als im Jahr davor. Die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner ging 2025 nur um 1,6 Prozent auf 129 zurück. Im Vergleich zu 2015 waren es minus 14 Prozent. 2014 war mit der WHO-Strategie zur Beendigung der Tuberkulose-Epidemie eine Reduktion um 50 Prozent bis 2025 angestrebt worden, um 80 bis 90 Prozent bis 2035.

Millionen wissen nichts von ihrer Infektion

Weltweit starben im vergangenen Jahr nach Schätzungen 1,13 Millionen Menschen an Tuberkulose (TB). Das waren immerhin 35 Prozent weniger als 2015. Allerdings sollte dieser Meilenstein eigentlich schon 2020 erreicht werden. 

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Bei 8,4 Millionen wurde die Krankheit neu diagnostiziert. Nach Schätzungen sind das rund 79 Prozent der tatsächlichen Fälle. Das heißt, rund 2,2 Millionen Menschen sind wahrscheinlich infiziert, ohne davon zu wissen. 

Infektionskrankheit eigentlich gut heilbar

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die bei früher Behandlung gut geheilt werden kann. Sie befällt meist die Lunge, kann aber auch Lymphknoten, Knochen, Nieren oder das zentrale Nervensystem befallen. Sie wird beim Husten, Niesen und Sprechen von Mensch zu Mensch übertragen. Nicht jede Infektion führt zu einer aktiven TB-Erkrankung.

Viele Menschen könnten sich die Medikamente kaum leisten, so die WHO. Gleichzeitig seien internationale Hilfsmittel für die Tuberkulose-Bekämpfung 2025 um 14 Prozent zurückgegangen.

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