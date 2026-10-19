Wie geht es der Artenvielfalt? Weltnaturkonferenz beginnt

Eriwan (dpa) - In der armenischen Hauptstadt Eriwan hat die 17. UN-Konferenz zur biologischen Vielfalt (COP17) begonnen. Dort wollen die fast 200 Vertragsstaaten zwei Wochen lang bis zum 30. Oktober tagen. Im Fokus steht dabei eine Bestandsaufnahme.

Vor vier Jahren haben sich die Länder zu 23 Zielen verpflichtet, die sie bis 2030 erreichen wollen. Ein wesentlicher Punkt ist etwa, mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Zur Halbzeit geht es nun um eine Zwischenbilanz. Ein von der Konferenz im Vorfeld veröffentlichter Bericht zeigt: Die Umsetzung der vereinbarten Ziele hakt. Es geht zu langsam und ist zu wenig. Das beklagen auch Umweltschützer. Ein Knackpunkt ist die Finanzierung.

UN-Generalsekretär António Guterres sprach vor der Konferenz von einer «Lücke zwischen Ambitionen und Maßnahmen» und davon, dass «der Krieg gegen die Natur noch nicht beendet ist.»

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