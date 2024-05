Wie Microsoft den PC mit KI cool machen will

Redmond (dpa) - Microsoft setzt auf Künstliche Intelligenz, um Windows-PCs in die Zukunft zu bringen. Kern des Plans: Der hauseigene KI-Assistent Copilot, entwickelt mit der Technik hinter ChatGPT, soll die Hauptrolle spielen. Die PC-Architektur wird diesem Ziel untergeordnet. So soll sich ein neuer Zusatzchip nur um KI-Anwendungen kümmern. Das macht den Computer schneller und verlängert die Batterielaufzeit.

Bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz will Microsoft auch weiter ganz vorne mitspielen. Der Software-Hersteller stellt sich deshalb auch in Sachen Hardware nun auf eigene Füße.

Microsoft will eigene Taste für KI-Copiloten etablieren

Ein Paradebeispiel für Microsofts Vision für den PC der Zukunft ist die Suchfunktion «Recall», mit der man alles wiederfinden soll, was man auf dem Computer gesehen oder gemacht hat. Im Grunde speichert der Rechner alle paar Sekunden eine Bildschirmaufnahme und analysiert den Inhalt mit KI-Modellen. Das soll helfen, wenn man sich zum Beispiel nicht an den Namen einer besuchten Reise-Website erinnern kann - aber daran, dass sie ein Bild mit Palmen und Meer hatte. Dann soll es reichen, in die Suchmaske «Palmen und Meer» einzutippen, um die Website über den Screenshot wiederzufinden.