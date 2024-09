Wie Musik bei Demenz helfen kann

Unterpleichfeld/Berlin (dpa) - «Alive inside» (Im Inneren lebendig) - ein Dokumentarfilm dieses Namens zeigt, was Musik bei Demenzkranken alles hervorholen kann. «Ich kann mich nicht mehr erinnern», sagt eine 90-jährige Frau auf die Frage, wie ihr Leben war. «Ich habe so viel vergessen. Es tut mir leid.» Doch nur kurze Zeit später sprudeln die Erinnerungen und Geschichten nur so aus ihr heraus. Sie hat inzwischen Kopfhörer auf und hört Musik von Louis Armstrong. Die Dokumentation von 2014 ist berührend.