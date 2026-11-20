Wilhelmshaven (dpa/lni) - Sie sind meist nur wenige Zehntelmillimeter groß und extrem widerstandsfähig - Bärtierchen gehören zu den erstaunlichsten Lebewesen der Erde. Forscher vom Institut Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven haben jetzt zwei neue Arten entdeckt. Gefunden wurden die winzigen Tiere in Sedimentproben, die unter Wasser vor den Kapverdischen Inseln gesammelt wurden.

Bärtierchen können an Land und im Wasser leben. Sie kommen mit extremen Umweltbedingungen zurecht. Ihren Namen haben sie von ihrem gedrungenen, bärenähnlichen Körperbau und ihrer tapsigen Art, sich fortzubewegen. Die beiden neuen Arten wurden am «Senghor Seamount», einem Unterseeberg im östlichen tropischen Atlantik, entdeckt. Sie gehören zu den sogenannten gepanzerten Bärtierchen.

Forschende kennen schon mehr als 1.500 Bärtierchen-Arten. Der Universität Stuttgart zufolge wurden in Deutschland bisher 99 Arten gezählt. Darunter seien 91 Arten, die vorwiegend in Moosen und Flechten leben, sowie 8 Arten, die an der deutschen Meeresküste im Brack- und Salzwasser zuhause sind.

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Die Neuentdeckungen unterscheiden sich laut den Forschern durch ihre markanten Körpermerkmale. «Megastygarctides hekatae sp. nov. besitzt sogenannte Genitalstacheln - bei Bärtierchen ausgesprochen selten. Dabei handelt es sich um kurze, hohle Fortsätze mit kleinen Haken, die mit den inneren Fortpflanzungsorganen verbunden sind», sagte Roman R. Trokhymchuk von Senckenberg am Meer.