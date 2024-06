Zu warm: Keine Erholung für Permafrost in der Schweiz

Auch in den tiefen Lagen kann es in den kommenden Tagen weiß werden. In den Alpen schneit es sogar durchgehend, größere Schneemengen werden etwa auch für die Mittelgebirge erwartet.

Am Schilthorn in den Berner Alpen war die Auftauschicht mit über 13 Metern im Jahr 2023 etwa dreimal so dick wie vor 20 Jahren. An vielen Standorten taute der Permafrost bis in größere Tiefen. Am Blockgletscher Schafberg oberhalb von Pontresina waren es einige Dezimeter, am Stockhorn oberhalb von Zermatt zum Beispiel plus zwei Meter.