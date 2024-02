Zuckerbergs Kampfsport-Hobby sorgt für Warnung an Investoren

Menlo Park (dpa) - Die Kampfsport-Begeisterung von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zwingt den von ihm geführten Meta-Konzern zu einer ungewöhnlichen Warnung an Investoren. Zuckerberg und einige andere Manager beteiligten sich an «hochriskanten Aktivitäten wie Kampfsport, Extremsport und Freizeit-Fliegerei», die «zu schweren Verletzungen und dem Tod» führen könnten, hielt Meta in dem am Wochenende veröffentlichten ausführlichen Bericht für das vergangene Jahr fest.