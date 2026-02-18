Psychologie-Studie

Zusammenziehen im Alter macht glücklich – Ehe nebensächlich

Eine neue Beziehung und das Zusammenziehen sind nicht nur für junge Menschen aufregend und schön. Auch ältere Semester können davon profitieren – und müssen dabei nicht auf Konventionen achten.

Heiraten? Nicht so wichtig. (Archivbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Wien (dpa) - Wenn Menschen in fortgeschrittenem Alter in einer Partnerschaft zusammenziehen, steigt laut einer Studie ihre Lebenszufriedenheit. Ob sie heiraten oder nicht, spielt hingegen keine Rolle, wie aus Langzeit-Erhebungen hervorgeht. 

Ein internationales Team um die Psychologin Iris Wahring von der Universität Wien hat Angaben von 2.840 Menschen im Alter zwischen 50 und 95 in den Vereinigten Staaten ausgewertet. Sie wurden zwischen 2006 und 2021 über längere Zeiträume mehrfach über ihre Lebenssituation befragt. Der Fokus lag auf heterosexuellen Personen.

Lebenszufriedenheit und Depression als Indikatoren

Die Forscherinnen und Forscher achteten darauf, wie sich Zufriedenheitswerte und depressive Symptome veränderten. Dabei stellten sie einen statistischen Zusammenhang mit dem Zusammenziehen von älteren Paaren fest.

«Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Bonus für das Wohlbefinden bereits durch die geteilte Lebenswelt in der Partnerschaft erreicht wird», sagte Wahring in einer Mitteilung der Universität Wien. 

Kein Glücks-Bonus durch Heirat

Heirat wirkte sich bei zusammen lebenden Paaren hingegen nicht als Faktor aus. «Die Ehe an sich bietet für Paare, die ohnehin schon Tisch und Bett teilen, keinen messbaren Zusatzgewinn an Lebensglück», so die Forscherin.

Frühere Studien hatten noch einen stärkeren Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und dem Zusammenziehen von Verheirateten hergestellt. Doch inzwischen seien ehelose Beziehungen üblicher und gesellschaftlich akzeptierter geworden, hieß es in dem neuen Forschungsbericht, der im «International Journal of Behavioral Development» erschienen ist.

Wie wirken sich Trennungen aus?

Das Team um Wahring fand übrigens auch heraus, dass ältere Menschen ziemlich robust sind, wenn Beziehungen scheitern. Entgegen gängiger Vorstellungen konnte kein Zusammenhang zwischen Trennungen und niedrigerer Lebenszufriedenheit festgestellt werden.

