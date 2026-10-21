Wetterphänomen

WMO warnt: Es droht El Niño mit beispielloser Stärke

Seit Beginn der Messungen vor 40 Jahren wurde noch kein so starker El Niño registriert. Welche Temperaturabweichung die WMO nun erwartet.

Die WMO rechnet mit einem beispiellos starken El Nino. (Archivbild) Foto: Jake Lee Green/ZUMA Press Wire/dpa
Die WMO rechnet mit einem beispiellos starken El Nino. (Archivbild)

Genf (dpa) - Das Wetterphänomen El Niño dürfte beispiellose Stärke erreichen. In den vergangenen 40 Jahren, in denen Daten erhoben wurden, habe es noch nie so hohe Meerestemperaturen im tropischen Pazifik gegeben, sagte die Generalsekretärin der Weltwetterorganisation (WMO), Celeste Saulo, in Genf.

Die Temperatur im Pazifik könne nach den Modellrechnungen 3,8 Grad über dem langjährigen Mittel erreichen. Die bislang höchste Abweichung habe bei etwa drei Grad gelegen. Von einem El Niño werde bereits ab 0,5 Grad über normal gesprochen, so Saulo. 

Das alle paar Jahre natürlich auftretende Wetterphänomen sorgt je nach Weltregion für Dürre oder sehr starke Regenfälle. Europa ist von den Auswirkungen weniger betroffen.

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