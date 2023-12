«Woche des verlorenen Kuscheltiers» in den Niederlanden

Utrecht (dpa) - Die Niederländischen Eisenbahnen organisieren eine «Woche des verlorenen Kuscheltiers», damit im Laufe des Jahres in den Zügen gefundene Stofftiere wieder zu ihren Besitzern gelangen. Fotos einiger verlorener und nicht abgeholter Kuscheltiere wurden dazu mit einem kleinen Text in den sozialen Medien veröffentlicht, wie die Bahn am Montag in Utrecht mitteilte.