Wochenende mit Sonne und milden Temperaturen

Offenbach (dpa) - Mit zweistelligen Höchstwerten und viel Sonne steht großen Teilen Deutschlands ein frühlingshafter Sonntag bevor. Bundesweit sind nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) 10 bis 17, in Südostbayern eventuell bis 19 Grad zu erwarten. «Nur an der See dämpft ein unangenehm böiger Ostwind die Temperaturen erheblich», teilte DWD-Meteorologe Marcel Schmid in Offenbach mit.