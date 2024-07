Woidke greift Wagenknecht an - ist aber offen für Gespräche

Potsdam (dpa) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) greift Sahra Wagenknecht an - schließt aber Gespräche mit ihrem Bündnis BSW nach der Landtagswahl in gut zwei Monaten nicht aus. «Es gibt in der Politik zwei große Linien: Mundwerk und Handwerk. Wenn es gut läuft, passen beide gut zusammen oder beides kommt vor, aber es gibt auch Mundwerk oder Handwerk», sagte Woidke im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. «Mit Handwerk ist sie mir bisher nicht aufgefallen, aber am Ende ist Politik Handwerk.»