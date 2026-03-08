Unfälle

Wollte Kind vor Straßenbahn retten: Mutter stirbt bei Unfall

Tragischer Unfall in Magdeburg: Eine Frau will ihr Kind von den Gleisen retten, doch für die Mutter selbst kommt jede Hilfe zu spät.

Die Frau geriet an einer Haltestelle in Magdeburg unter eine einfahrende Straßenbahn. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Frau geriet an einer Haltestelle in Magdeburg unter eine einfahrende Straßenbahn. (Symbolbild)

Magdeburg (dpa) - Bei dem Versuch, ihr Kind aus dem Gleisbett der Straßenbahn zu retten, ist eine Frau in Magdeburg ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Demnach war am Samstagabend eine Straßenbahn gerade in die Haltestelle eingefahren, als die Frau ins Gleisbett stürzte und unter das Fahrzeug geriet. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Nach bisherigen Ermittlungen und ersten Zeugenaussagen hatte die Frau offenbar versucht, eines ihrer Kinder aus dem Gleisbett zu holen. Dabei verlor sie selbst das Gleichgewicht und stürzte. Das Kind blieb unverletzt. Zur Betreuung von Angehörigen und Zeugen waren mehrere Notfallseelsorger vor Ort. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

