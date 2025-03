Zahl der Toten bei Waldbränden in Südkorea steigt auf 26

Seoul (dpa) - Die Zahl der Todesopfer bei den Waldbränden in Südkorea ist auf mindestens 26 gestiegen. Weitere 30 Personen wurden durch die Flammen verletzt, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Mit einer niedergebrannten Waldfläche von rund 36.000 Hektar - eine Fläche knapp halb so groß wie Hamburg - sind die Brände in ihrem Ausmaß bereits die größten in der Geschichte des Landes.