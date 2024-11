Zehn-Milliarden-Hilfspaket für Flutopfer in Spanien

Madrid (dpa) - Die Opfer des verheerenden Unwetters von voriger Woche in Spanien erhalten vom Staat Hilfen in einer Gesamthöhe von 10,6 Milliarden Euro. Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte für die betroffenen Haushalte und Unternehmen unter anderem Direkthilfen und Bürgschaften an. Dieses Hilfspaket sei «nur ein erster Schritt», betonte der sozialistische Politiker. Die Maßnahmen seien «ab sofort» gültig. Die Gewährung der Hilfen werde «mit minimalem Papieraufwand und größtmöglicher Schnelligkeit» erfolgen.