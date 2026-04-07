Großbritannien

Zehn Monate Haft für betrunkenen Passagier

Ein sturzbetrunkener Passagier randaliert an Bord eines Linienfluges von Krakau nach Bristol. Er wird von der Polizei abgeführt – jetzt spricht ein Richter ein Urteil.

Ein Mann, der während eines Fluges randalierte, muss zehn Monate in Haft. (Archivbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Ein Mann, der während eines Fluges randalierte, muss zehn Monate in Haft. (Archivbild)

Bristol (dpa) - In Großbritannien ist ein Mann wegen seines randalierenden Verhaltens unter starkem Alkoholeinfluss während eines Linienfluges zu zehn Monaten Haft verurteilt worden. Dies sei ein Fall, in dem nur eine Freiheitsstrafe angemessen sei, sagte der Richter der Nachrichtenagentur PA zufolge. Der 61-Jährige hatte die Vorwürfe eingeräumt. Sein Anwalt erklärte, der Schuldige sei «erschüttert über sein Verhalten».

Der Mann hatte den Angaben zufolge bereits vor dem Rückflug aus dem polnischen Krakau nach Bristol angefangen, zu trinken. An Bord machte er weiter, widersetzte sich jeglichen Anweisungen und beleidigte Flugpersonal und andere Passagiere. Der Pilot musste den ersten Landeanflug auf den Flughafen Bristol abbrechen, weil der Mann sich weigerte, sich hinzusetzen.

Schlimme Beleidigungen

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Als nach der Landung die Polizei in das Flugzeug kam, sei die Situation an Bord so angespannt gewesen, dass er mit einem Lift aus dem Flugzeug gebracht werden musste, hieß es vor Gericht. Ein Beamter sagte der PA zufolge, er habe die schlimmsten Beleidigungen gehört, die er in seiner Polizistenlaufbahn je erlebt habe.

Der Verteidiger gab an, dass der Mann, der eine lange Vorstrafenliste hat, Medikamente gegen Rückenschmerzen, Depressionen und Angstzustände nehme, diese aber vor dem Rückflug verloren habe. Deshalb habe er so viel Alkohol konsumiert.

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