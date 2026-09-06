Zehn Tote bei Feuerwerksexplosion in Kirche in Mexiko

Santa María Canchesda (dpa) - Bei einer Feuerwerksexplosion auf dem Gelände einer Kirche in Mexiko sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Weitere 64 Menschen seien verletzt worden, nachdem die Feuerwerkskörper, die in einem Raum gelagert waren, explodierten, wie die Regierung des zentralmexikanischen Bundesstaates México mitteilte.