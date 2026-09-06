Unglücke

Zehn Tote bei Feuerwerksexplosion in Kirche in Mexiko

Ein Patronatsfest endet tödlich. Die Explosion beschädigt das Gelände einer Kirche in einer kleinen Gemeinde.

Feuerwehrleute untersuchten das durch eine Feuerwerksexplosion zerstörte Gebiet. Foto: Ramses Mercado/AP/dpa
Feuerwehrleute untersuchten das durch eine Feuerwerksexplosion zerstörte Gebiet.

Santa María Canchesda (dpa) - Bei einer Feuerwerksexplosion auf dem Gelände einer Kirche in Mexiko sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Weitere 64 Menschen seien verletzt worden, nachdem die Feuerwerkskörper, die in einem Raum gelagert waren, explodierten, wie die Regierung des zentralmexikanischen Bundesstaates México mitteilte.

Das Unglück ereignete sich im Rahmen eines Patronatsfestes in der Gemeinde Santa María Canchesda, rund 160 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Die Detonation zerstörte ein Gebiet neben der Kirche. Zu den Verletzten zählten zwei Priester, wie das zuständige Bistum mitteilte. Auch Kinder wurden Medienberichten zufolge verletzt. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

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