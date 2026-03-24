Prozess

Zivilklage gegen Bill Cosby - Jury verhängt Millionenstrafe

Dutzende Frauen haben dem US-Entertainer Bill Cosby sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Er saß knapp drei Jahre in Haft. In einem Zivilprozess verhängt eine Jury nun eine Millionenstrafe.

Dutzende Frauen werfen dem US-Komiker Bill Cosby Missbrauch vor. (Archivbild) Foto: Matt Slocum/AP/dpa
Dutzende Frauen werfen dem US-Komiker Bill Cosby Missbrauch vor. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Der US-Komiker und Schauspieler Bill Cosby (88) ist erneut des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden und zu einer hohen Entschädigung verurteilt worden. Geschworene in Kalifornien sahen es in dem Zivilprozess als erwiesen an, dass Cosby vor mehr als 50 Jahren eine heute 84 Jahre alte Frau missbraucht hatte. Die Jury sprach der Klägerin Schadenersatz von mehr als 19 Millionen Dollar (über 16 Millionen Euro) zu, wie US-Medien berichteten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Cosby war in dem Verfahren nicht persönlich erschienen, hatte die Vorwürfe aber über seiner Verteidiger und in einer eidesstattlichen Aussage zurückgewiesen.

Schwere Vorwürfe

Laut der Klageschrift soll Cosby 1972 die damals als Kellnerin tätige Frau zu einer seiner Shows eingeladen, sie mit Alkohol und Tabletten wehrlos gemacht und missbraucht haben. Ein neues kalifornisches Gesetz ermöglicht Schadenersatzklagen wegen sexuellen Missbrauchs ohne Einschränkung durch eine Verjährungsfrist. 

Es habe 54 Jahre gedauert, um Gerechtigkeit zu erfahren, sagte die Klägerin nach Bekanntwerden des Urteils laut der «New York Times». Sie hoffe damit, auch anderen Frauen ein wenig zu helfen. Cosbys Anwaltsteam kündigte an, in Berufung zu gehen. 

Dutzende Frauen haben der TV-Ikone, bekannt durch die Sitcom «Die Bill Cosby Show», im Rahmen der MeToo-Bewegung Missbrauch vorgeworfen. Er hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. 

Knapp drei Jahre im Gefängnis

Der Komiker war 2018 in einem Strafprozess wegen sexueller Nötigung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, doch nach knapp drei Jahren im Gefängnis kam er 2021 frei. Wegen eines Verfahrensfehlers war die Verurteilung überraschend gekippt worden.

Cosby, der einst als Amerikas Vorzeige-Vater gegolten hatte, wurde danach weiter mit Zivilklagen konfrontiert. 2022 befand ihn eine Jury in Los Angeles des sexuellen Missbrauchs einer 16-Jährigen im Jahr 1975 für schuldig und sprach der Klägerin 500 000 Dollar zu.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
EU-Kommission verhängt Millionenstrafe gegen Meta
EU-Kartellrecht

EU-Kommission verhängt Millionenstrafe gegen Meta

Der Facebook-Konzern Meta hat nach Ansicht der EU-Kommission Wettbewerbsrecht gebrochen und muss eine Strafe zahlen.

14.11.2024

Jury im Strafprozess gegen Alec Baldwin ausgewählt
Prozess nach Tod am Filmset

Jury im Strafprozess gegen Alec Baldwin ausgewählt

Die Jury im Strafprozess gegen Hollywood-Star Alec Baldwin steht fest. Elf Frauen und fünf Männer sind als Geschworene ausgesucht. Nun geht es mit den Eröffnungsplädoyers weiter.

10.07.2024

Trump-Prozess: Jury steht - Mann zündet sich vor Gericht an
Schweigegeld-Verfahren

Trump-Prozess: Jury steht - Mann zündet sich vor Gericht an

Die Jury steht, der erste Strafprozess gegen einen Ex-US-Präsidenten kann richtig losgehen. Überschattet wird das Schweigegeld-Verfahren gegen Donald Trump von einem Vorfall vor dem Gericht.

20.04.2024

Jury für Schweigegeld-Prozess gegen Trump steht
Justiz

Jury für Schweigegeld-Prozess gegen Trump steht

Der erste Strafprozess der US-Geschichte gegen einen Ex-Präsidenten läuft. Die Geschworenen-Suche in dem Schweigegeld-Verfahren gegen Donald Trump war schwierig - doch jetzt steht die Jury.

19.04.2024

Prozesse

Zivilklage gegen Bill Cosby wegen sexuellen Missbrauchs

Mehr als 60 Frauen haben den Entertainer in den vergangenen Jahren des sexuellen Übergriffs bezichtigt. Nun meldet sich ein ehemaliges «Playboy»-Model zu Wort - und erhebt schwere Vorwürfe gegen Cosby.

02.06.2023