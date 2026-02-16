Bahn

Zug in der Schweiz entgleist - Polizei vermutet Verletzte

Der Unfall passierte im westlichen Kanton Wallis. In dem Gebiet ging eine Lawine ab. Noch ist unklar, ob ein Zusammenhang mit der Entgleisung besteht.

Die Schweizer Polizei befürchtet Verletzte bei der Entgleisung des Zuges. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Schweizer Polizei befürchtet Verletzte bei der Entgleisung des Zuges. (Symbolbild)

Goppenstein (dpa) - Im Schweizer Kanton Wallis ist ein Zug entgleist. Bei dem Vorfall in Goppenstein seien mutmaßlich Personen verletzt worden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Angaben der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) war die Strecke zwischen Goppenstein und dem nahe gelegenen Brig wegen einer Lawine unterbrochen. Ob dies der Grund für die Entgleisung um sieben Uhr morgens war, konnte ein SBB-Sprecher zunächst nicht bestätigen. Die BLS AG, welche die betroffene Zugverbindung betreibt, war vorerst nicht für Anfragen erreichbar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lawine tötet Schweizer Snowboard-Legende
Unfall in den Alpen

Lawine tötet Schweizer Snowboard-Legende

Ueli Kestenholz ist bei einem Lawinenunglück im Schweizer Kanton Wallis ums Leben gekommen. Was Polizei und Verband zu dem tragischen Unfall mitteilen.

13.01.2026

Sonderfahrten nach Güterzug-Entgleisung in Singen
Am Bodensee

Sonderfahrten nach Güterzug-Entgleisung in Singen

Ein Güterzug-Unfall legt den Bahnhof in Singen lahm. Eine Oberleitung wurde massiv beschädigt. Nun helfen Dieselloks aus.

05.06.2025

Zug entgleist im westrussischen Brjansk - sieben Tote
Russland

Zug entgleist im westrussischen Brjansk - sieben Tote

Unweit der ukrainischen Grenze entgleist im westrussischen Gebiet Brjansk nach einem Brückeneinsturz ein Personenzug. Es gibt Opfer. Ist ein ukrainischer Sabotageakt die Ursache?

01.06.2025

Schweiz

Dreister Diebstahl auf 2350 Metern Höhe im Kanton Wallis

Der Verein IG Klettersteig in Leukerbad unterhält einen Weg in die Berge. Einen aufgestellten Spendenkasten in lichter Höhe haben Unbekannte nun geknackt. «Eine Frechheit», empört sich der Vereinsvorstand.

27.08.2023

Unfälle

Zwei Regionalzüge in der Schweiz entgleist

Ein Sturmtief fegt mit Windspitzen von über 130 km/h über die Schweiz hinweg. Zwei Regionalzüge entgleisen, es gibt insgesamt fünfzehn Verletzte.

01.04.2023