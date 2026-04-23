Zusammenstoß auf Bahnstrecke

Viele Verletzte bei Zugunglück in Dänemark

In Dänemark stoßen zwei Züge zusammen. Reporter beschreiben chaotische Szenen. 17 Menschen sind nach ersten Angaben verletzt, vier Patienten in kritischem Zustand.

Vier Verletzte befinden sich nach dem Zugunglück in Dänemark in kritischem Zustand. Foto: Steven Knap/Ritzau Scanpix Foto via AP/dpa
Vier Verletzte befinden sich nach dem Zugunglück in Dänemark in kritischem Zustand.

Kagerup (dpa) - Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben eines Sprechers der Region 17 Menschen verletzt worden. Vier Menschen befinden sich laut der Nachrichtenagentur Ritzau in kritischem Zustand.

Zwei Züge waren am frühen Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestoßen. Wie es dazu kam, ist noch unklar. 

Die für die medizinische Versorgung zuständige Region war mit sieben Rettungswagen, drei Krankentransportern und mehreren Notarztwagen vor Ort. Auch ein Militärhubschrauber sei zum Einsatz gekommen, so der Sprecher. 

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Die angrenzende Straße werde für längere Zeit gesperrt sein, hieß es in einer Polizeimitteilung. Ein großes Polizeiaufgebot war ebenfalls vor Ort. 

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Rettungskräfte: Züge sind mit hohem Tempo zusammengestoßen

Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert. Alle Fahrgäste hätten die Züge verlassen oder seien daraus befreit worden: «Niemand ist eingeklemmt.»

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