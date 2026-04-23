Viele Verletzte bei Zugunglück in Dänemark

Kagerup (dpa) - Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben eines Sprechers der Region 17 Menschen verletzt worden. Vier Menschen befinden sich laut der Nachrichtenagentur Ritzau in kritischem Zustand.

Zwei Züge waren am frühen Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestoßen. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Die für die medizinische Versorgung zuständige Region war mit sieben Rettungswagen, drei Krankentransportern und mehreren Notarztwagen vor Ort. Auch ein Militärhubschrauber sei zum Einsatz gekommen, so der Sprecher.

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Die angrenzende Straße werde für längere Zeit gesperrt sein, hieß es in einer Polizeimitteilung. Ein großes Polizeiaufgebot war ebenfalls vor Ort.

Rettungskräfte: Züge sind mit hohem Tempo zusammengestoßen