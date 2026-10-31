Bahnkatastrophe

Zugunglück in Spanien: Hälfte der Todesopfer identifiziert

Die Identifizierung der Opfer kommt langsam voran, viele Angehörige bangen weiter. Unterdessen wächst der Druck auf die Regierung: Was führte zur Katastrophe – und hätte sie verhindert werden können?

Die Identifizierung der Opfer kommt nur langsam voran. (Archivbild) Foto: Andrea Comas/AP/dpa
Die Identifizierung der Opfer kommt nur langsam voran. (Archivbild)

Madrid (dpa) - Drei Tage nach dem schweren Zugunglück in Spanien ist erst gut die Hälfte der Todesopfer identifiziert. Alle 69 geborgenen Leichen seien vom Gerichtsmedizinischen Institut in der Provinzhauptstadt Toledo südlich von Madrid bereits obduziert worden, teilten die Behörden der Region Kastilien-La Mancha mit. In 36 Fällen sei die Identität inzwischen zweifelsfrei geklärt. Die Familien von 27 Todesopfern seien benachrichtigt worden, hieß es.

Die Behörden baten Angehörige der Vermissten, DNA-Proben zur Verfügung zu stellen, um die Identifizierung zu beschleunigen. Rund 50 Verwandte und Freunde warteten unterdessen weiterhin in einem Betreuungszentrum in Toledo auf Nachrichten zum Schicksal ihrer Lieben. Dort kümmern sich knapp 30 Psychologen um sie, wie die Zeitung «El País» und weitere Medien berichteten.

Es war der zweite schwere Bahnunfall in Spanien innerhalb von nur neun Monaten. (Archivbild) Foto: Bernat Armangue/AP/dpa
Es war der zweite schwere Bahnunfall in Spanien innerhalb von nur neun Monaten. (Archivbild)

Beim Unglück waren am Mittwoch zwei Hochgeschwindigkeitszüge nahe der Gemeinde Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammengestoßen. Ein Zug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe war von hinten auf einen stehenden Zug des privaten Betreibers Iryo aufgefahren. Die Strecke zwischen Madrid und Andalusien bleibt in beide Richtungen gesperrt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vielen Verletzten geht es langsam besser

34 der rund 200 Verletzte werden noch in vier Krankenhäusern behandelt, 15 von ihnen auf Intensivstationen. Ihr Zustand entwickle sich «relativ gut», sagte der Regionalpräsident von Kastilien-La Mancha, Emiliano García-Page. Ob sich unter den Toten oder Verletzten Deutsche befinden, ist weiterhin unklar.

Der Ausfall des Zugsicherungssystems LZB und mögliche Fehlentscheidungen in der Bahnleitstelle Madrid stehen im Zentrum der Ermittlungen. Von Medien veröffentlichte Funkmitschnitte legen nahe, dass der Lokführer des Renfe-Zuges von einem Mitarbeiter der Leitstelle in Madrid angewiesen wurde, den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, obwohl das LZB-System noch außer Betrieb war und der andere Zug noch auf der Strecke stand.

Linke Regierung unter Druck 

Verkehrsminister Óscar Puente wies Kritik an der Sicherheit des Bahnsystems zurück und schloss den von mehreren Oppositionsparteien geforderten Rücktritt aus. Puente soll sich am Dienstag vor dem Parlamentsausschuss zu dem Unglück äußern. Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte Investitionen an, um die Sicherheit des Bahnnetzes weiter zu verstärken. Die Regierung werde nicht nur die Ursachen des Unglücks aufklären, sondern auch Lösungen vorlegen, damit sich eine solche Tragödie nicht wiederhole.

Der Druck auf die Regierung nimmt zu. (Archivbild) Foto: Eduardo Parra/Europapress/dpa
Der Druck auf die Regierung nimmt zu. (Archivbild)

Der Vorfall war bereits das zweite schwere Zugunglück in Spanien innerhalb von nur neun Monaten. Erst im Januar waren 46 Menschen bei einem Zusammenstoß zweier Züge in Adamuz in Andalusien ums Leben gekommen. Die erneute Katastrophe trifft die linksgerichtete Regierung in einer heiklen Phase: Am 29. November finden vorgezogene Parlamentswahlen statt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Opferzahl nach Zugunglück weiter ungewiss – Druck wächst
Bahnkatastrophe in Spanien

Opferzahl nach Zugunglück weiter ungewiss – Druck wächst

Angehörige bangen weiter um vermisste Familienmitglieder und warten auf Gewissheit. Die Identifizierung der Opfer gestaltet sich aber schwierig. Der Druck auf die Regierung nimmt zu.

30.10.2026

Zugunglück in Spanien: Fahrdatenschreiber geborgen
Bahnkatastrophe

Zugunglück in Spanien: Fahrdatenschreiber geborgen

Ein Zug fuhr auf einen stehenden Hochgeschwindigkeitszug auf. Mindestens 69 Menschen starben. Was die Ermittler nun über Geschwindigkeit und mögliche Fehler in der Bahnsteuerung herausfinden wollen.

29.10.2026

«Überall Blut» - Dutzende Tote bei Zugunglück in Spanien
Bahnkatastrophe

«Überall Blut» - Dutzende Tote bei Zugunglück in Spanien

Spaniens Hochgeschwindigkeitsnetz galt lange als Vorbild für Europa. Nun kommt es zum zweiten schweren Unglück innerhalb von neun Monaten. Sind die auch bei Touristen beliebten Züge des Landes sicher?

28.10.2026

Mindestens zehn Tote bei Zugunglück in Spanien

28.10.2026

Wieder Zugunglück in Spanien - Banges Warten auf Gewissheit
Katastrophe im Urlaubsland

Wieder Zugunglück in Spanien - Banges Warten auf Gewissheit

Nach zwei tödlichen Bahnunglücken in kurzer Folge geht in Spanien die Angst vor dem Zugfahren um. Angehörige von Vermissten warten derweil verzweifelt auf die Identifizierung der Todesopfer.

21.01.2026