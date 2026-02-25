Unfälle

Zwei Monteure sterben bei Arbeitsunfall an Windkraftanlage

Zwei Arbeiter stürzen im Turm einer Windkraftanlage aus großer Höhe ab und sterben. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Ein Gutachter untersucht nun den genauen Hergang.

Zwei Arbeiter sind am frühen Morgen im Inneren einer Windkraftanlage mit einem Arbeitskorb in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Zwei Arbeiter sind am frühen Morgen im Inneren einer Windkraftanlage mit einem Arbeitskorb in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Birstein (dpa) - Zwei Arbeiter sind im osthessischen Birstein im Inneren einer Windenergieanlage aus großer Höhe abgestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden 32 Jahre alten Männer am Morgen offenbar in einem Arbeitskorb tätig, der sich im oberen Teil des Windradturms befand. Für die beiden Monteure sei jede medizinische Hilfe zu spät gekommen, sie seien offenbar sofort tot gewesen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Windenergielage zwischen den Birsteiner Ortsteilen Fischborn und Wüstwillenroth im Main-Kinzig-Kreis ist nach Polizeiangaben derzeit in Bau. Warum der Arbeitskorb in die Tiefe stürzte, war zunächst unklar. Andere Arbeiter hätten den lauten Aufschlag des Korbs gehört und den Notruf abgesetzt, der die Polizei am frühen Morgen erreichte.

Ein Gutachter solle nun den genauen Hergang und der Grund für den Unfall rekonstruieren. Parallel laufen Ermittlungen der Polizei. Neben Schutz- und Kriminalpolizei waren auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr vor Ort.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fahrzeuge stürzen Abhang hinunter - zwei Tote
Unfälle

Fahrzeuge stürzen Abhang hinunter - zwei Tote

Der Fahrer eines Kleinlasters erfasst ein Auto und ein Motorrad und schiebt sie vor sich her. Alle drei Fahrzeuge rutschen einen Abhang hinunter. Zwei Menschen sterben.

22.08.2025

Arbeitsunfall

Drei Arbeiter stürzen mit Arbeitsgondel in den Tod

20.05.2025

Nach Kran-Defekt: Arbeiter stundenlang auf Windrad gefangen
Bei der Windradaufstellung

Nach Kran-Defekt: Arbeiter stundenlang auf Windrad gefangen

Für mehrere Stunden in schwindelerregender Höhe: Zwei Arbeiter müssen in etwa Hundert Meter Höhe auf einer Windkraftanlage ausharren. Was war die Ursache?

26.03.2025

Zwei Arbeiter stürzen bei Dacharbeiten durch Lichtschacht
Hamburger Hafen

Zwei Arbeiter stürzen bei Dacharbeiten durch Lichtschacht

Schwerer Arbeitsunfall im Hamburger Hafen: Zwei Arbeiter stürzen durch einen Lichtschacht. Einer stirbt, der andere wird schwer verletzt.

22.03.2024

Notfälle

Zwei Kinder stürzen aus Fenstern - und sterben

Erst Berlin, nun Hamburg: Wieder ist ein Kind aus einem geöffneten Fenster in die Tiefe gefallen und gestorben.

16.07.2023