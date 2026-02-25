Zwei Monteure sterben bei Arbeitsunfall an Windkraftanlage

Birstein (dpa) - Zwei Arbeiter sind im osthessischen Birstein im Inneren einer Windenergieanlage aus großer Höhe abgestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden 32 Jahre alten Männer am Morgen offenbar in einem Arbeitskorb tätig, der sich im oberen Teil des Windradturms befand. Für die beiden Monteure sei jede medizinische Hilfe zu spät gekommen, sie seien offenbar sofort tot gewesen.

Die Windenergielage zwischen den Birsteiner Ortsteilen Fischborn und Wüstwillenroth im Main-Kinzig-Kreis ist nach Polizeiangaben derzeit in Bau. Warum der Arbeitskorb in die Tiefe stürzte, war zunächst unklar. Andere Arbeiter hätten den lauten Aufschlag des Korbs gehört und den Notruf abgesetzt, der die Polizei am frühen Morgen erreichte.